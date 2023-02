Cabeça de modelo de Hong Kong é encontrada em panela de sopa e quatro são acusadas de assassinato

Hong Kong pA polícia acusou quatro pessoas de assassinato em conexão com o horrível assassinato da modelo de Hong Kong Abby Choicuja cabeça desaparecida foi encontrada em uma panela de sopa, segundo a emissora local TVB.

A estrela da moda em ascensão, que apareceu em Ela, Voguee Bazar do harpista, desapareceu na terça-feira. o ex-marido dela Alex Kwongjuntamente com irmão de Kwong e pai, foram acusados ​​de assassinato on domingo, enquanto Choi’s ex-sogra foi acusado de obstrução.

A descoberta de cabeça decapitada de Choi foi feito por autoridades que encontraram duas pernas femininas em uma geladeira, junto com duas panelas contendo tecido humano, um fatiador de carne e uma serra elétrica, três dias após o desaparecimento de Choi. Uma autópsia revelou que Choi sofreu um grande buraco no crânio atrás da orelha direita, provavelmente causado por um objeto duro.

A polícia diz acreditar que o assassinato foi premeditado e bem planejado, já que Choi planejava vender uma propriedade de luxo no Colina Kadoorie bairro em Ho Man Lata. Choi financiou a compra da propriedade, mas registrou o terreno com o nome de seu ex-sogro para economizar imposto de selo. A família de seu ex-marido supostamente morava na propriedade.

As autoridades suspeitam que o ex-cunhado de Choi se ofereceu para levá-la para buscar sua filha na escola, mas em vez disso nocauteou ela e a levaram para um apartamento de Tai Po, onde ela foi massacrada. A polícia disse que os suspeitos cobriram as paredes do apartamento com uma vela e colocaram protetores faciais e capas de chuva para evitar manchas de sangue.

Uma descoberta terrível no caso

Enquanto a cabeça decapitada de Choi foi encontrada em uma panela de sopaa polícia ainda não recuperou o tronco e os braços dela, e temem que possam ter sido descartados. Os quatro familiares acusados ​​vão voltar a tribunal em 8 de maio.

O caso chocou o público e levantou preocupações sobre violência contra mulher em Hong Kong. A trágica morte de Choi levou a pedidos de justiça, com muitos expressando condolências à sua família e entes queridos.

O terrível assassinato de Abby Choi chamou a atenção para a questão da violência contra as mulheres em Hong Kong, onde tais crimes têm aumentado. Segundo dados da Polícia Civil da cidade, as denúncias de violência doméstica aumentaram em mais de 40% na primeira metade de 2020 em relação ao mesmo período em 2019e tem crescido exponencialmente nos anos seguintes.

O governo tomou medidas para resolver o problema, incluindo a criação de uma força-tarefa para revisar as leis sobre crimes sexuais e aumentar o financiamento para serviços de apoio às vítimas. No entanto, alguns ativistas e legisladores criticaram a resposta do governo como inadequada, pedindo que mais recursos fossem alocados para esforços de prevenção e educação. O caso de Abby Choi serve como um lembrete trágico da necessidade urgente de abordar a violência contra as mulheres em Hong Kong e em todo o mundo.