Cabeleireiro do KISS afirma que a banda administrou mal a morte do técnico de guitarra COVID

Um cabeleireiro de longa data do KISS diz que a banda de rock não agiu rápido o suficiente para ajudar um técnico de guitarra atingido pelo COVID enquanto eles estavam em turnê, levando à sua morte.

De acordo com um novo processo, obtido pelo TMZ, David Mathews acusou o empresário do KISS Doutor McGheede lidar mal com a grave situação envolvendo Francisco Stueber. lendas do KISS gene simmons dar Paul Stanley também são nomeados réus no processo.

Mathews afirma que o grupo estava em uma parada de turnê em outubro de 2021, quando soube que Stueber havia contraído um caso grave de COVID enquanto estava hospedado em um quarto de hotel em Illinois.

Ele diz que pediu a Stueber que contatasse Stanley para providenciar o envio para o hospital, e Stueber concordou em fazê-lo.

Mathews diz que foi ao camarim de Stanley e disse a ele: “Ligue para Fran. Ele está muito doente. Posso ouvir o medo em sua voz. Ele precisa ir ao hospital”.

Stanley supostamente respondeu: “Entendi. Também tive medo quando adoeci com COVID.” O astro do rock, de acordo com os médicos, telefonou para Stueber e o aconselhou a ir ao hospital, explicando que a doença “não era nada para se mexer”.

Minha querida amiga, companheira e técnica de guitarra por 20 anos, Fran Stueber morreu ontem repentinamente de Covid. Dentro e fora do palco, eu dependia muito dele. Minha família o amava tanto quanto eu.Ele estava tão orgulhoso de sua esposa e 3 filhos quanto eles estavam dele. Estou entorpecido. pic.twitter.com/RvwUGpFt0X —Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 17 de outubro de 2021

Mas, horas depois, Mathews diz que McGhee disse a ele que Stueber não queria ir para o hospital, o que entrou em conflito com as declarações anteriores de Stueber para ele.

Ainda assim, Stanley ligou para Stueber novamente e disse-lhe para ir ao hospital, dizem os médicos. Stueber aparentemente concordou, e McGhee prometeu que um representante da Live Nation o levaria ao centro médico.

Isso supostamente nunca aconteceu. Quase uma hora depois, de acordo com os médicos, Matthews perguntou sobre Stueber com McGhee, que disse que Stueber estava sendo testado com um medidor de oxigênio para ver se realmente precisava ir ao hospital.

Matthews diz: “Infelizmente, ficou claro que o Sr. McGhee não agiu em tempo hábil. O representante da Live Nation só chegou na manhã seguinte. Quando os visitantes entraram no quarto do Sr. Stueber por volta da 1h, ele foi encontrado morto. “

A revista Rolling Stone publicou um artigo sobre a morte de Stueber, culpando o KISS por ter protocolos COVID negligentes durante a turnê. A banda teria ficado furiosa e culpou Matthews pelos vazamentos anônimos ao repórter do RS.

Embora Mathews negasse ser a fonte da informação, a banda aparentemente não acreditou nele e acabou demitindo-o em maio seguinte, após 30 anos de serviço.

Mathews está processando o grupo por demissão injusta, retaliação em violação do código trabalhista e falta de pagamento de todos os salários.