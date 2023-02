A Cacau Show é uma das maiores produtoras de chocolate presente no Brasil. A companhia possui cerca de 30 anos de experiência e está em busca de novos profissionais para se tornar um colaborador e auxiliar no sucesso de sua trajetória. As vagas disponíveis são para de caráter nacional e para diferentes cargos. Confira, a seguir.

Cacau Show abre novas vagas de EMPREGO pelo Brasil

Através de muita dedicação e comprometimento, a Cacau Show cresceu e atualmente marca presença em diversos estados do Brasil. A companhia possui cerca de 2 mil unidades para melhor atender a todos os seus clientes. Trata-se de uma empresa que atua através da ética e do compromisso, a fim de entregar o melhor produto ao mercado.

A Cacau Show oferece vários benefícios, um salário que compactua com o mercado de trabalho, além de um ambiente de trabalho familiar, dinâmico e com oportunidade e desenvolvimento profissional aos seus funcionários. Confira, a seguir, as oportunidades oferecidas pela contratante

Agnt. de Preven. e Perdas Júnior – Curitiba/PR;







Coord. de Lojas Próprias – Brasil;







Analis. de Atração de Talent. Júnior – Itapevi/SP;







Fiscal de Monitoramento – Itapevi/SP;







Analis. de Banco de Dados Pleno – São Paulo;







Ger. de Loja Convencional – Minas Gerais;







Analis. de Remuneração e Benefícios Junior – Itapevi/SP;







Ger. Regional de Lojas Próprias – Remoto e Rio de Janeiro;







Analis. De Treinamento e Desenvolvimento – São Paulo;







Op. de Loja – São Paulo.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, basta seguir as instruções publicadas no site 123 empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.