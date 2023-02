A Cacau Show se destaca quando o assunto é chocolate. Estamos tratando de uma empresa apaixonada pelo que faz e que busca oferecer uma experiência única a todas as pessoas através de produtos qualificados e de alto padrão. Nesta data, a contratante deu início a uma nova seleção de candidatos e disponibilizou oportunidades de empregos em várias cidades do Brasil. Veja, a seguir.

Cacau Show abre novos EMPREGOS em todo o país

A Cacau Show trabalha com ética, disciplina e busca a melhor tecnologia, a fim de entregar produtos que farão parte de momentos especiais na vida da população. Ao longo de toda essa história, a empresa construiu uma trajetória sólida e se tornou líder no mercado de chocolates finos presente no mundo.

Atualmente são mais de 3500 lojas marcando presença nos quatros cantos do Brasil. Para atender da melhor forma aos seus clientes, a empresa está recrutando profissionais comprometidos e responsáveis para trabalhar em suas unidades.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Agente de Preven. e Perdas Júnior – Curitiba / PR, Itapevi/SP;







Téc. de Manufatura – Linhares/ES;







Anls. de Atração de Talent. Júnior – São Paulo;







Oper. de Máquinas II – Espírito Santo;







Analis. de Loyalty Pleno – Itapevi/SP;







Oper. de Loja – SP, RJ, PR, PB, PE, MG, ES;







Analis. de Novos Canais de Venda – Itapevi/SP;







Líder Region. SAF – Linhares/ES;







Anls. de Remuner. e Benefícios Junior – Itapevi/SP;







Gerente de Mega Store – São Paulo.

Como se candidatar

Para participar da seleção dos participantes, basta se candidatar através do link publicado no site 123 empregos.

