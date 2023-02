Caixa deve lançar NOVO programa de renegociação de dívidas

A presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, informou que a instituição financeira deve lançar um novo programa de renegociação de dívidas. O “Desenrola” deve ser lançado até o final de fevereiro, no entanto, ainda não foram divulgados detalhes sobre o programa.

“O desenho ainda não está pronto, a previsão é ser apresentado até o final do mês. Estamos estudando. Talvez, algumas medidas do programa tenham que passar pelo Congresso Nacional”, disse a presidente da Caixa durante um evento.

Vale informar que o programa será uma parceria entre a instituição financeira e o governo federal. Desse modo, o Desenrola deve ser operacionalizado por meio do fundo garantidor, visando atender famílias de baixa renda, garantindo a renegociação de dívidas para cidadãos que ganham até dois salários mínimos mensais (R$ 2.604).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também afirmou que deve marcar uma reunião com o presidente Lula (PT) para tratar de assuntos do novo programa. “O ministro Rui Costa vai nos convocar para uma reunião com o presidente, para apresentar o Desenrola. Nós temos hoje 70 milhões de CPFs negativados nos vários órgãos de controle de crédito, como Serasa e SPC. Cinquenta milhões desses negativados é uma população de até dois salários mínimos, que em geral estão em outros programas sociais”, disse.

O fim do consignado para beneficiários do Bolsa Família

Visando diminuir o endividamento de famílias brasileiras, o novo governo federal pretende suspender a concessão do empréstimo consignado para beneficiários do Bolsa Família. Para especialistas, a liberação dessa modalidade de crédito tende a causar um superendividamento em famílias que já se encontram em situação de vulnerabilidade econômica.

Vale lembrar que o empréstimo consignado para beneficiários do programa social foi criado em março de 2022 durante o governo de Jair Bolsonaro. Apesar disso, a maioria das instituições financeiras escolheram não ofertar a linha de crédito por conta do alto risco de inadimplência.

Confira algumas dicas para se livrar das dívidas

Como já dito anteriormente, hoje existem mais de 70 milhões de CPFs negativados no país em diversos órgãos de controle de crédito. Além da necessidade do governo federal implementar novos programas como o “Desenrola”, separamos também algumas dicas para ajudar os consumidores a saírem do vermelho.

Para o Serasa, é essencial que os cidadãos anotem todos os seus gastos e compromissos. Desse modo é possível saber exatamente para onde o dinheiro está indo sem acabar se perdendo em meio a tantas contas. Feito isso, é recomendado estipular os objetivos a curto prazo. Isso significa que se a intenção do trabalhador é sair das dívidas até o final do ano, é preciso que essa meta esteja em mente para que sejam elaboradas estratégias.

De acordo com o Serasa, uma boa opção é dividir as metas por mês. Para isso, os cidadãos devem organizar seu orçamento. Hoje é possível utilizar aplicativos no celular ou até mesmo planilhas no computador ou notebook, onde os trabalhadores podem anotar seus ganhos, gastos e dívidas, aumentando assim o controle da vida financeira.