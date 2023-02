Caixa Econômica sorteia R$ 26,5 milhões hoje (11)

A saber, a aposta simples da +Milionária custa R$ 6. Entretanto, o jogador poderá fazer aposta combinada ou múltipla, casos em que o preço do jogo simples será multiplicado pelo seu preço unitário. Assim, quanto mais números escolhidos, mais cara fica a aposta.

Em resumo, o jogador deve escolher seis números e dois trevos. Há 50 opções de dezenas para escolha, de 1 a 50, e seis trevos disponíveis, de 1 a 6. Por isso que é tão difícil faturar nesta modalidade.

Para apostar na loteria, a pessoa só precisará ir a alguma casa lotérica da Caixa Econômica. No entanto, caso o jogador prefira apostar sem sair de casa, basta baixar e acessar o aplicativo de loterias da Caixa, fazendo quantos jogos desejar.

Quem optar por jogar pela internet deve ter mais de 18 anos de idade, conforme determina a Caixa Econômica. Em resumo, o apostador deve fazer um cadastro no próprio aplicativo do banco, preenchendo o número de algum cartão de crédito com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

A propósito, o valor mínimo da aposta online é de R$ 30, ou seja, o apostador não poderá finalizar seu jogo caso o valor não alcance essa marca. Por isso, os apostadores deverão fazer vários jogos simples da +Milionária ou apostas combinadas ou múltiplas para chegar ao valor mínimo determinado pela Caixa Econômica.

Há outra maneira de alcançar os R$ 30, mas isso envolve outras modalidades. Em suma, o apostador que preferir diversificar seus jogos, poderá fazer apostas em outras modalidades, como Mega-Sena e Lotofácil, por exemplo. Dessa forma, a pessoa conseguirá alcançar o valor mínimo e fazer suas apostas sem sair de casa.

Veja como é a premiação da modalidade

A +Milionária premia dez faixas de acerto. O prêmio bruto da +Milionária corresponde a 43,35% do valor arrecadado pela loteria. Desse percentual, a Caixa Econômica deduz 5% para “composição da reserva garantidora de prêmios”. Assim, o montante restante pagará as faixas de 10 a 7, que possuem valores fixos.

10ª Faixa – 2 Dezenas e 1 ou 0 Trevo: R$ 6;

9ª Faixa – 2 Dezenas e 2 Trevos: R$ 12;

8ª Faixa – 3 Dezenas e 1 ou 0 Trevo: R$ 24;

7ª Faixa – 3 Dezenas e 2 Trevos: R$ 50.

Em seguida, a +Milionária paga as seis primeiras faixas, cujos valores variam de acordo com o valor arrecadado e o número de apostadores que acertaram as dezenas e trevos sorteados. A composição é a seguinte: