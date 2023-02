Caixa emite um grande ALERTA para os usuários do aplicativo Caixa Tem

Devido a crescente onda de golpes envolvendo o nome de instituições financeiras, a Caixa Econômica Federal resolveu publicar algumas dicas de segurança para os seus clientes, principalmente para aquele que usam o cartão de crédito do Caixa Tem.

Em suma, o banco divulgou os meios que costuma utilizar para entrar em contato com os seus clientes em diversas situações. A revelação é de extrema importância, uma vez que os golpistas usam meios duvidosos para chegar no cidadão correntista da instituição.

Além disso, concernente ao cartão, é importante deixar claro que a contratação é exclusiva para as pessoas que usam a plataforma e deve ser feita de forma totalmente digital. No mais, o banco oferece um limite mínimo acessível e não cobra taxas de anuidade.

Confira como ocorre a abordagem da Caixa:

A Caixa não liga para os clientes solicitando seus dados pessoais;

O banco não envia um funcionário para residência do cliente para ajudar na emissão do cartão;

A instituição não costuma fazer contato por meio de mensagens por WhatsApp, SMS ou e-mail com links.

Caso perceba que algo está errado ao receber alguma mensagem, ou desconfiar que o cartão do Caixa Tem foi clonado, entre em contato com as centrais de atendimento do banco para confirmar a informação. Os telefones são:

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 0104;

Demais localidades: 0800 101 0 104.

Cartão de crédito do Caixa Tem

O Caixa Tem, carteira digital da Caixa Econômica Federal, oferece vários recursos aos usuários, inclusive o cartão de crédito. Em resumo, a ferramenta é concedida aos cidadãos que possuem uma conta poupança digital na plataforma.

A aprovação do cartão depende de uma análise de crédito, que considera algumas condições do solicitante quanto consumidor, como o score de compras, por exemplo. No entanto, não há informações sobre o limite de crédito, personalizado conforme o perfil do cliente.

Vantagens do cartão de crédito Caixa Tem

Uma das principais vantagens do cartão é a possibilidade de fazer compras à vista para pagar em até 40 dias. Veja as demais:

Sem anuidade ou taxas de manutenção;

Cartão adicional grátis;

Cartão virtual;

Compras no exterior;

Vantagens do programa Vai de Visa.

O interessado pode solicitar o cartão de crédito pelo próprio aplicativo Caixa Tem. Basta seguir os passos abaixo:

Primeiramente, clique no menu “Cartão de crédito”; Toque a opção “Quero meu cartão”; Confirme os dados pessoais que aparecerão na tela; Leia e aceite os termos e condições; Crie uma senha; Por fim, aproveite todas as vantagens do seu novo cartão.