Caixa INTENSIFICA a liberação de saques do FGTS para quem aderiu ESTA modalidade

A Caixa Econômica Federal está intensificando a liberação de saques do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) atualmente. Trata-se do saque calamidade, que é liberado com o objetivo de amparar os trabalhadores submetidos a alagamentos e enchentes, provocados pelas fortes chuvas.

Atualmente, a Caixa está liberando o saque calamidade do FGTS para os trabalhadores que residem nos municípios de Morretes, no litoral do Paraná, e em Joinville, localizado em Santa Catarina. É importante salientar que essas cidades enfrentaram recentemente fortes chuvas, causando diversas complicações.

Dessa forma, os departamentos da Defesa Civil dos respectivos municípios decretaram o estado de calamidade pública. A saber, esse é o principal critério para conceder aos trabalhadores locais o saque do FGTS.

Os beneficiários podem receber até R$ 6 mil. No entanto, é importante destacar que é necessário que o trabalhador possua saldo em conta para ter acesso ao pagamento.

Quem tem direito ao FGTS?

Trabalhadores regidos pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) – carteira assinada;

Trabalhadores rurais;

Trabalhadores intermitentes (Lei nº 13.467/2017 – Reforma Trabalhista);

Trabalhadores temporários;

Trabalhadores avulsos;

Safreiros (operários rurais, que trabalham apenas no período de colheita);

Atletas profissionais(jogadores de futebol, vôlei, etc.);

Diretor não-empregado poderá ser equiparado aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS e;

Empregado doméstico.

Quem tem direito ao saque calamidade do FGTS?

O saque calamidade é liberado quando o governo municipal ou estadual decreta estado de emergência ou calamidade pública. Entretanto, essa declaração precisa ser realizada até 30 dias após o primeiro dia útil seguinte ao desastre natural.

Desse modo, se enquadram como calamidade pública as situações abaixo:

Alagamentos;

Enchentes ou inundações graduais;

Enxurradas ou inundações bruscas;

Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;

Precipitações de granizos;

Tornados e trombas d’água;

Vendavais ou tempestades;

Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;

Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais.

Ademais, como já mencionado, para ter acesso aos valores os trabalhadores precisam ter saldo disponível em suas contas ativas e inativas vinculadas ao FGTS e não ter feito saque pelo mesmo motivo em um período inferior a 12 meses.

Como realizar o saque?

O trabalhador autorizado a realizar o saque calamidade pode solicitar os valores através do aplicativo FGTS (disponível para Android ou iOS). Veja como fazer o pedido a seguir:

Entre no aplicativo do FGTS; Clique em “Meus saques”; Selecione “Outras situações de saque”; Clique em “Calamidade pública”; Informe o município em que reside; Encaminhe os documentos solicitados; Escolha como quer que os valores sejam depositados. Por uma conta da Caixa ou de qualquer outro banco; Para finalizar, envie a solicitação é aguarde o prazo de depósito.

Vale ressaltar que o FGTS pode cair em até cinco dias úteis na conta. Contudo, o trabalhador deve sacar os valores em até 60 dias.