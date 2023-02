CAIXA libera saque do FGTS em até R$ 6,2 mil

Atualmente, a Caixa Econômica Federal está liberado um saque extra do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para um grupo específico de trabalhadores.

Trata-se dosaque calamidade, disponibilizado devido as fortes chuvas que atingiram as cidades de Rondon (PR), São Bento do Sul (SC) e Cruzeiro do Oeste (PR).

Saque calamidade do FGTS

Primeiramente, é importante salientar que o benefício é destinado ao trabalhador que possui saldo na conta do FGTS. Além disso, é necessário que o beneficiário não tenha realizado saques por motivos de calamidade nos últimos 12 meses.

É de extrema importância que os beneficiários se atentem aos prazos para realizarem o saque. De acordo com o calendário, os trabalhadores de Rondon é até o dia 15 deste mês; para São Bento Sul, 05 de março de 2023; para Cruzeiro do Oeste, 24 de abril de 2023.

Os beneficiários podem receber até R$ 6,2 mil. No entanto, é importante destacar que é necessário que o trabalhador possua saldo em conta para ter acesso ao pagamento.

Quem tem direito ao saque calamidade do FGTS?

O saque calamidade é liberado quando o governo municipal ou estadual decreta estado de emergência ou calamidade pública. Entretanto, essa declaração precisa ser realizada até 30 dias após o primeiro dia útil seguinte ao desastre natural.

Desse modo, se enquadram como calamidade pública as situações abaixo:

Alagamentos;

Enchentes ou inundações graduais;

Enxurradas ou inundações bruscas;

Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;

Precipitações de granizos;

Tornados e trombas d’água;

Vendavais ou tempestades;

Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;

Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais.

Ademais, como já mencionado, para ter acesso aos valores os trabalhadores precisam ter saldo disponível em suas contas ativas e inativas vinculadas ao FGTS e não ter feito saque pelo mesmo motivo em um período inferior a 12 meses.

Como realizar o saque?

O trabalhador autorizado a realizar o saque calamidade pode solicitar os valores através do aplicativo FGTS (disponível para Android ou iOS). Veja como fazer o pedido a seguir:

Entre no aplicativo do FGTS; Clique em “Meus saques”; Selecione “Outras situações de saque”; Clique em “Calamidade pública”; Informe o município em que reside; Encaminhe os documentos solicitados; Escolha como quer que os valores sejam depositados. Por uma conta da Caixa ou de qualquer outro banco; Para finalizar, envie a solicitação é aguarde o prazo de depósito.

Vale ressaltar que o FGTS pode cair em até cinco dias úteis na conta. Contudo, o trabalhador deve sacar os valores em até 60 dias.