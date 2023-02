Caixa pode realizar recadastramento de garimpeiros

Na última terça-feira (6), Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal informou que pode haver garimpeiros no recadastramento de beneficiários do Bolsa Família. “Garimpeiros muitas vezes são pessoas carentes utilizadas por grandes grupos econômicos, vivem em situação precária”, disse. “Vai ter o recadastramento do Bolsa Família com esse olhar.”

Durante a reunião, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ainda afirmou que a pactuação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) deve oferecer um atendimento especial para indígenas. Na manhã desta quarta-feira (8) indígenas da etnia Pataxó fizeram uma marcha na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, reivindicando mais segurança e saúde para os povos originários.

Qual o valor do benefício social?

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600, no entanto, algumas famílias beneficiadas pelo programa podem receber até R$ 900. Isso acontece, pois o valor pago pelo Ministério da Cidadania depende da formação familiar dos beneficiários.

De acordo com informações disponibilizadas por Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, além dos R$ 600, o Bolsa Família deve conceder uma parcela extra para famílias que possuam em seu núcleo familiar crianças de 0 a 6 anos. Dias ainda afirmou que o pagamento da parcela extra deve iniciar em março deste ano.

Parte dos beneficiários do programa social também recebem o Vale Gás, pago bimestralmente pelo governo federal. O valor do Auxílio Gás corresponde à média do botijão de 13kg do GLP divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O Bolsa Família é um programa social destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Hoje, o Ministério da Cidadania considera em situação de extrema pobreza as famílias com renda per capita mensal de até R$ 105,00. Já as famílias em situação de pobreza são aquelas com renda entre R$ 105,01 e R$ 210,00 por pessoa.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

Os pagamentos do mês de fevereiro do Bolsa Família serão liberados a partir do dia 13. Vale lembrar que o crédito do benefício é feito de acordo com o final do número NIS dos beneficiários. Além disso, os recursos são depositados diretamente na conta Poupança Social da Caixa. Confira as datas de pagamento:

NIS final: Data de pagamento: 1 13/02 2 14/02 3 15/02 4 16/02 5 17/02 6 22/02 7 23/02 8 24/02 9 27/02 0 28/02

Como já dito anteriormente, o Vale Gás é pago bimestralmente pelo governo federal e deve ser pago no mês de fevereiro. Tanto o Auxílio Gás quanto o Bolsa Família podem ser movimentados por meio do App Caixa TEM, onde é possível pagar contas, boletos e até mesmo fazer compras utilizando o cartão de débito virtual.

Além da possibilidade de movimentar o Bolsa Família por meio do Caixa TEM, as famílias beneficiadas pelo programa podem sacar os recursos em agências da Caixa ou em casas lotéricas. Mais informações sobre o programa social podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério da Cidadania, pasta responsável pelo auxílio.