Caixa Tem libera um GRANDE presente para os usuários; veja

Atualmente, por meio do Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal está oferecendo uma excelente ajuda financeira aos seus clientes. Com o SIM Digital, os empreendedores podem ter acesso ao novo empréstimo no valor de R$ 1.000.

O microcrédito tem sido liberado com o objetivo de ajudar as pessoas físicas que são microempreendedores individuais (MEIs). De acordo com os dados da Caixa Econômica, o novo auxílio de R$ 1 mil, que foi iniciado em 2022, já atende milhões de brasileiros.

É válido ressaltar que os valores destinados ao programa de microcrédito chegam a R$ 3 bilhões, que são extraídos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O programa tem sido regido sob a responsabilidade do Fundo Garantidor de Microfinanças da Caixa (FGM).

Microcrédito de R$ 1.000 via Caixa

A saber, os brasileiros podem contar com duas opções, que podem ser escolhidas de acordo com os critérios de cada contratante. Confira:

Pessoas físicas . Essa modalidade dará acesso a um crédito de até R$ 1 mil. A taxa de juros será de 1,95% mês, sendo que o empréstimo pode ser dividido em 24 meses. Vale observar que mesmo quem está negativo pode ter acesso ao empréstimo do programa;

. Essa modalidade dará acesso a um crédito de até R$ 1 mil. A taxa de juros será de 1,95% mês, sendo que o empréstimo pode ser dividido em 24 meses. Vale observar que mesmo quem está negativo pode ter acesso ao empréstimo do programa; Pessoas jurídicas. Aqui são beneficiados os microeempreendedores individuais (MEIs). O crédito liberado para esse grupo pode chegar até R$ 3 mil. A quantidade de parcelas é a mesma estabelecida para as pessoas físicas, 24 meses e com juros um pouco maiores que aqueles do primeiro grupo: 1,99%. Ainda no caso dos MEIs, só poderão participar do programa de microcrédito, empreendedores que tenham receita bruta anual somente até R$ 360 mil.

Como solicitar o empréstimo?

Os interessados em contratar o empréstimo podem solicitar até R$ 1.000 pelo próprio celular, através do Caixa Tem. Aquele que quiser contratar o serviço basta seguir as instruções de forma automática. Todavia, a análise para a liberação deve demorar em média de uma semana.

No entanto, no caso das pessoas jurídicas com direito ao microcrédito, ou seja, os MEIs, a contratação pode acontecer nas agências físicas da Caixa.

Estou negativado, posso solicitar o valor?

O cidadão com o nome sujo poderá solicitar o microcrédito de R$1 mil ou R$3 mil. Terá acesso aos empréstimos inclusive quem está com o nome sujo (negativados) em instituições de análise de crédito, como Serasa e SPC Brasil.

Como pedir o empréstimo pelo Caixa Tem?

Depois de baixar o aplicativo, o usuário deverá realizar a atualização cadastral no Caixa Tem. Para isso, o aplicativo solicita que o usuário digitalize o documento de identidade, envie uma foto “selfie” e informe a renda mensal.

No caso do MEI, deve se solicitar o crédito nas agências. Para contratar, o cidadão deverá ter uma conta na Caixa, ter mais de 12 meses de faturamento como MEI e apresentar comprovante de residência e documentos pessoais e da empresa.

Solicitação do empréstimo

O cidadão interessado pode solicitar o microcrédito pelo aplicativo Caixa Tem, com apenas alguns toques no celular. Basta atualizar o app e solicitar o serviço. O valor contratado deve cair na conta poupança digital em até 7 dias úteis.

Veja o passo a passo de como contratar o microcrédito pelo site da Caixa a seguir:

Acesse o site da Caixa pelo navegador; Em seguida clique em “Acessar conta”; ou Clique em “Cadastrar”, se ainda não tiver acesso; Leia os termos e condições e clique em “Concordo”; Agora, informe o seu nome completo, número do seu CPF e a sua data de nascimento; Feito isto, clique em “Continuar”; Preencha os dados da sua conta Caixa, como agência, tipo de conta, número da conta e senha do cartão; Para finalizar, cadastre o seu login e senha e clique em “Confirmar”.