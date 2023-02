Calculadora de imposto do IRS: como o imposto de renda federal é calculado?

As milhões de americanos ainda estão esperando para arquivar seus declaração de imposto de renda federal de 2023muitos deles não têm certeza de quanto devem em impostosfelizmente existem muitas calculadoras de impostos disponíveis, que usam as informações pessoais e financeiras do contribuinte.

Quais informações eu preciso para calcular meus impostos?

Um contribuinte pode estimar quanto deve ao IRS usando uma das calculadoras de imposto de renda federal disponíveis, que também os informará no caso de uma restituição ser concedida.

Estas estimativas são efectuadas tendo em consideração a informação que o contribuinte presta sobre a sua situação de declaração, rendimentos, retenções na fonte, contribuições para a reforma, deduções e dependentes.

Um contribuinte precisará fornecer seu status de registro e idade, bem como sua renda bruta do ano fiscal, juntamente com suas contribuições para seu 401 (k) ou IRA.

Child Tax Credits estão disponíveis ao reivindicar dependentes, que são crianças de até 17 anos que moram na casa do contribuinte.

Quem é empregado deve conferir no contracheque final quanto foi retido de sua renda por conta do imposto de renda, devendo esse valor ser lançado no campo pagamentos efetuados das calculadoras.

Normalmente, quando um contribuinte seleciona seu status de arquivamento, as deduções padrão são aplicadas de acordo, mas quaisquer outras deduções maiores, como despesas médicas ou juros de hipoteca, também devem ser inseridas.