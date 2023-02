Calendário da temporada 2023 da XFL: quantos jogos a XFL jogará?

Tcrescente franquia de futebol americano XFL tem uma nova temporada que começou no fim de semana e a crescente base de fãs tem muito o que esperar.

A XFL é uma liga secundária profissional de futebol americano e possui oito times localizados em todos os Estados Unidos da América.

Houve uma grande pausa para a XFL porque em 2020 a temporada teve que ser abandonada após cinco jogos devido à pandemia de COVID-19. A liga está retornando pela primeira vez desde 2020 e haverá uma temporada regular de 10 semanas e duas semanas de playoffs em 2023.

A temporada começou no sábado, 18 de fevereiro e os torcedores estão ansiosos pelas semifinais que serão realizadas nos dias 29 e 30 de abril e o jogo do campeonato será no dia 13 de maio.

Quatro jogos ocorreram na semana 1 e os resultados foram os seguintes:

Arlington Renegades 22-20 Vegas Vipers

Houston Roughnecks 33-12 Orlando Guardians

St Louis Battlehawks 18-15 San Antonio Brahmas

DC Defenders 22-18 Seattle Sea Dragons

Serão 40 jogos disputados em toda a temporada regular e depois serão disputadas duas semifinais e uma final, totalizando 43 jogos para duas das equipes em questão.

Os jogos da Semana 2 estão espalhados por alguns dias neste fim de semana com St. Louis Battlehawks visitando o Dragões Marinhos de Seattle Na quinta-feira, 23 de fevereiro. No sábado, 25 de fevereiro DC Defenders no Vegas Vipers e então no domingo, 26 de fevereiro, será o San Antonio Brahmas x Orlando Guardians e Arlington Renegades x Houston Roughnecks.

O XFL só foi fundado em janeiro de 2018, então é uma série que está muito em sua infância.