Calendário de Reembolso de Imposto do IRS 2023: Quando meu Depósito de Reembolso chega se eu preencher minha Declaração de Imposto de Renda com EITC ou ACTC?

Tele Receita Federal está bastante movimentado durante estes dias devido a todas as restituições de impostos que têm de fazer aos cidadãos que foram responsáveis ​​e entregaram os seus impostos. Todos os anos, o IRS define um cronograma de restituição de impostos para que as datas sejam anunciadas até dezembro ou no início do ano novo. De acordo com impostos Datas de reembolso de 2023, finalmente há um cronograma de reembolso de impostos que compartilharemos com todos abaixo. Os contribuintes podem esperar o seu reembolso no prazo de 21 dias após o IRS aceitando seu retorno. Mas há prazos e regras que é preciso seguir para agilizar ao máximo o processo.

Existe um prazo para Reembolso de Imposto?

Existe um prazo para restituição do imposto, ou seja, 18 de abril de 2023. Essa é uma pergunta que muita gente faz porque muitos inicialmente achavam que o prazo era 15 de abril. dia em que o prazo cai em um fim de semana. Nesse caso, 15 de abril cai em um sábado. Também não é dia 17 porque cai no Dia da Libertação, que é feriado em Washington DC Além disso, o Dia do Patriota também cai no dia 17 de abril, que também é considerado feriado em Massachusetts.

Portanto, o cronograma de reembolso de impostos é o seguinte. Se o IRS aceitar um retorno de arquivo eletrônico em 23 de janeiro, o depósito cairá entre 3 e 10 de fevereiro. Este é apenas um exemplo, mas todo contribuinte receberá seu reembolso em até 21 dias após o depósito eletrônico. A primeira data de retorno foi em 23 de janeiro e a última será em 22 de maio. Você pode dar uma olhada em toda a programação abaixo e planejar sua apresentação corretamente para que você possa obter seu reembolso em uma data de sua própria conveniência. Seja responsável e declare seus impostos dentro do prazo aceito para não ter problemas com o IRS.