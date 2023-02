Calendário de reembolso de impostos do IRS 2023: quando serão enviados os reembolsos de impostos estaduais e federais?

Taqui está um determinado processo que o Internal Revenue Service (IRS) precisa seguir para chegar ao estágio em que emite um restituição de imposto cheque aos contribuintes.

Muitos cidadãos do EUA podem ter decidido registrar seus impostos logo após o IRS anunciar oficialmente que começariam a aceitar declarações de impostos eFile em 23 de janeiro de 2023.

A primeira etapa é arquivar seus impostos e correspondência em seu retorno antes que as autoridades insiram todas as informações fornecidas para que os computadores verifiquem seu aplicativo.

É só então que o IRS poderá emitir um cheque de pagamento, que será enviado a você.

Quando as restituições de impostos estaduais e federais serão enviadas?

O IRS informou aos contribuintes americanos que o sistema eFile permite ao governo enviar reembolsos por meio de depósitos diretos em apenas oito dias a partir do uso do eFile.

De acordo com o site oficial do IRS, eles tendem a emitir mais de nove em cada 10 reembolsos em menos de 21 dias.

No entanto, em alguns casos, as declarações fiscais podem exigir uma revisão adicional, o que significa que podem demorar mais.

Como você pode verificar o status da sua restituição de imposto de 2023?

“Você pode encontrar as informações mais atualizadas sobre seu reembolso em Where’s My Refund?” lê o site do IRS.

“Você pode usar a ferramenta para verificar o status de sua declaração dentro de 24 horas após o preenchimento eletrônico de uma declaração do ano fiscal de 2022, três ou quatro dias após o preenchimento eletrônico de uma declaração do ano fiscal de 2021 ou 2020 e seis meses ou mais após o preenchimento de um papel retornar.

“Where’s My Refund? possui um rastreador que exibe o progresso em 3 etapas: (1) Devolução recebida, (2) Reembolso aprovado e (3) Reembolso enviado.

“Você receberá informações de reembolso personalizadas com base no processamento de sua declaração de imposto de renda. A ferramenta fornecerá uma data real de reembolso assim que o IRS processar sua declaração de imposto e aprovar seu reembolso.”