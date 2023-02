Calendário de Reembolso de IRS 2023: Datas e horários para atendimento presencial e presencial

Taqui estão muitos americanos que não são capazes de arquivar seus impostos eletronicamente durante a atual temporada de impostos. O IRS vai continuar recebendo impostos arquivados e fazer todos os declarações fiscais para o ano fiscal de 2022 com vencimento em 18 de abril. Todos os contribuintes que solicitarem prorrogações têm até 16 de outubro para apresentar sua declaração. Mas a temporada de impostos continua e o IRS quer garantir que cada contribuinte cumpra suas responsabilidades nos próximos meses. Eles estão marcando as datas em que vão criar Centros de Atendimento ao Contribuinte (TACs) em todos os Estados Unidos da América.

O IRS agenda atendimento presencial

O Internal Revenue Service (IRS) oferecerá disponibilidade em todo o país das 9h às 16h nos dias 8 de abril e 13 de maio para centros de atendimento presencial. Eles serão instalados em escritórios em vários estados, o Distrito de Columbia e Porto Rico também estarão abertos durante esse período. As aberturas aos sábados farão parte das medidas extras que o IRS está tentando tomar para ajudar as pessoas a obter os serviços de pagamento de impostos de que precisam. Embora a maioria dos contribuintes receba seus reembolsos eletronicamente, alguns não podem fazer isso por um motivo ou outro.

Estes TACs vão estar cheios de trabalhadores do IRS que vão ajudar pessoalmente as pessoas, são centros que não costumam abrir aos sábados e as pessoas precisam de marcar hora para conseguirem os serviços. Durante esse horário, as pessoas terão a chance de obter todos os serviços que costumam receber no escritório. Todos os pagamentos, exceto em dinheiro, serão oferecidos durante esses dias. As pessoas também podem perguntar sobre como configurar uma conta online e obter seu PIN de Proteção de Identidade.

O que é necessário para frequentar os Centros de Atendimento ao Contribuinte (TACs)?

Você precisará de um documento de identidade atual com foto emitido pelo governo. O seu cartão de Segurança Social ou Número de Identificação de Contribuinte individual para as pessoas dentro do seu agregado familiar. Cartas ou avisos que você recebeu do IRS e documentos relacionados. Dois formulários de identificação e uma cópia da declaração de IRS do ano que pretende. Um endereço de correspondência atual e comprovante de informações da conta bancária para obter seus pagamentos ou reembolsos de depósito direto. Esses TACs estarão abertos nos sábados 11 de março, 8 de abril e 13 de maio, assim como seus endereços.