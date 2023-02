Calendário de Reembolso de IRS 2023: Datas e prazos para início, chegada do reembolso, prorrogação e fim desta época fiscal

Tdele temporada de impostos, o primeiro a se beneficiar do euLei de Redução da Inflaçãouma lei aprovada em agosto para dar mais pessoal e recursos, deverá ver o IRS receber mais do que 168 milhões declarações fiscais individuais.

As datas-chave para o temporada fiscal de 2023 foram compilados aqui, incluindo os prazos para impostos federais e estaduais, bem como o tempo de reembolso para que você não perca nada este ano.

Quando começa a temporada fiscal de 2023?

O início da temporada de declaração de impostos de 2023 pelo IRS em 23 de janeiro foi marcado por uma ênfase no aprimoramento do serviço e um alerta aos contribuintes para arquivar eletronicamente com depósito direto para agilizar os reembolsos e minimizar os atrasos.

O IRS abriu com sucesso seus sistemas e atualmente está aceitando e processando declarações fiscais para o ano de 2022. Prevê-se que a maioria das declarações fiscais individuais seja enviada antes do prazo fiscal de 18 de abril para o ano fiscal de 2022.

Depois de apresentar a minha declaração, quanto tempo demora para obter a restituição do imposto?

Se depósito direto é selecionado e há sem problemas com o retorno, o IRS diz que as pessoas que arquivam eletronicamente e têm direito a reembolso podem antecipá-lo em 21 dias.

Para ajudar a impedir a emissão de reembolsos fraudulentos, a agência não está autorizada por lei a desembolsar reembolsos, incluindo o Crédito de Imposto de Renda Ganho ou Crédito Fiscal Adicional para Crianças antes de meados de fevereiro.

Quando termina a temporada regular de impostos?

A maioria dos americanos tem até terça-feira, 18 de abril de 2023, para arquivar seus impostos. Isto é assim porque 15 de abril cai em um sábado e Dia da Emancipação é reconhecido em Washington, DC, no dia útil seguinte, 17 de abril.

Prazo para declarar imposto de renda para quem está em Alabama, Califórniae Geórgia que foram afetados por furacões catastróficos é 15 de maio.

você pode ser dado mais tempo para arquivar seu retorno se você estiver servindo nas forças armadas no exterior, inclusive em uma zona de conflito ou como membro de uma operação de contingência de apoio ao Forças Armadas dos EUA.

Quando é a data para solicitar uma extensão para arquivar minha declaração de imposto?

Você pode solicitar uma extensão de imposto está disponível eletronicamente ou por correio. Para evitar o pagamento de uma multa de declaração atrasada ao IRS, você deve enviar sua solicitação de extensão antes ou antes do prazo de 18 de abril.

Qual é o prazo para apresentar a declaração se eu pedi uma prorrogação?

Para quem precisa de prorrogação, o prazo para entrega da declaração do IRPF de 2022 é 16 de outubro de 2023.

No entanto, enviar uma extensão não estende a data de vencimento dos pagamentos. Para evitar multas por atraso, você ainda deve enviar tudo o que deve dentro do prazo. Simplificando, uma extensão permite que você tenha mais tempo para concluir seu retorno.