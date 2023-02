Californiano afirma que o bilhete premiado de $ 2,04 bilhões da Powerball foi roubado dele

José Riveraum homem da Califórnia, afirma que o bilhete premiado para Jackpot de US$ 2,04 bilhões da Powerball foi roubado dele e entrou com uma ação argumentando que ele comprou o bilhete de loteria da sorte de Joe’s Service Center em Mudado um dia antes do sorteio histórico, de acordo com TMZ que citou os autos do tribunal.

Rivera afirma que “Reggie” roubou o dele Powerball ingresso dele no mesmo dia da compra, com a denúncia não especificando as circunstâncias do suposto roubo, com o autor acrescentando que abordou o ladrão para tentar recuperar o ingresso, com o homem alegando que o ingresso não correspondia os seis dígitos vencedores.

José Rivera acrescentou que “Reggie” só concordaria em dividir o prêmio 50-50 se era de fato o bilhete premiado da loteria, então ele se recusou a ser chantageado e contatou a polícia e o Loteria Estadual da Califórnia exigir uma investigação antes da entrega do prêmio.

A loteria do estado da Califórnia tem certeza de que entregou o prêmio ao vencedor legítimo

Três meses após o histórico Powerball desenho, o Loteria Estadual da Califórnia anunciou que Edwin Castro havia sido identificado como o vencedor do maior jackpot de todos os tempos, depois de comprar seu bilhete de loteria na Centro de Atendimento Joe.

O vencedor decidiu aceitar o pagamento único em vez dos pagamentos anuais, o que lhe concedeu um total de $ 997,6 milhões de dólares.

Ambos “Reggie” e Edwin Castro são nomeados como réus separados no processo apresentado por José Rivera.

O Loteria Estadual da Califórnia emitiu um comunicado ao New York Post através Carolyn Beckerlá porta-voz:

“A Loteria da Califórnia continua confiante de que Edwin Castro é o legítimo vencedor do prêmio de $ 2,04 bilhões decorrente do sorteio da Powerball em novembro de 2022”, disse ela.