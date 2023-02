Calvin Ridley pediu sua reintegração na NFL: Por que a estrela WR não jogou mais de uma temporada?

Calvin Ridley esteve fora do NFL por violar a política de jogos de azar da liga ao fazer apostas em jogos da NFL enquanto era um jogador ativo.

Ridley recebeu uma suspensão de um ano em março de 2022, enquanto jogava pelo Atlanta Falconssendo ele negociado com o Jacksonville Jaguars em troca de um par de escolhas condicionais no draft, com a compensação máxima sendo limitada a uma escolha da quinta rodada em 2023 e uma escolha da segunda rodada em 2024.

Nesta quarta-feira, Calvin Ridley entrou com pedido de reintegração na NFL, foi o primeiro dia em que pôde fazê-lo, abrindo caminho para poder entrar em campo na temporada de 2023.

Por que Calvin Ridley não joga há mais de um ano?

Calvin Ridley aceitou que havia feito $ 1.500 em apostas em jogos da NFL enquanto era um jogador ativo no elenco do Atlanta Falcons.

Ridley não estava jogando por ter permissão para se afastar do time para lidar com alguns problemas de saúde mental pelos quais estava passando.