Cam Thomas, da NBA, pede desculpas por usar frase anti-gay em entrevista pós-jogo

Guarda do Brooklyn Nets Cam Thomas usou uma frase anti-gay durante sua entrevista pós-jogo na noite de quinta-feira … e horas depois, ele se desculpou por isso – dizendo que “definitivamente não pretendia ofender ninguém”.

Thomas murmurou a expressão enquanto estava na quadra do Barclays Center falando com um repórter da TNT… depois que o Nets venceu o Chicago Bulls por 116-105.

O membro da mídia perguntou a Thomas sobre comentários de que seu novo companheiro de equipe, Spencer Dinwiddiehavia dito no início desta semana que os Nets precisavam de ajuda no “departamento” de looks.