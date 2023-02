Camilla Parker será chamada de Rainha, contrariando um dos últimos desejos da falecida Isabel II

EUno final, parece que Camila Parker vai conseguir o que quer depois de décadas de controvérsia. De acordo com os britânicos Correio diário, Rainha Consorte Camila receberá uma mudança de título após a coroação de Rei Carlos III em maio.

E a mudança não é insignificante, pois significará que ela será referida como Rainha em vez de Rainha Consorte, o que parece contradizer os desejos de sua falecida sogra, Rainha Elizabeth II.

Camilla, Rainha Consorte retorna aos deveres reais após COVID

Anteriormente conhecido como o Duquesa da CornualhaCamilla é casada com o rei Charles desde 2005, embora seu papel no escândalo de infidelidade que o então príncipe Charles viveu com sua esposa, a falecida princesa Dianaé bem conhecido.

De acordo com os desejos da falecida rainha Elizabeth II, quando Charles ascender ao trono, Camilla se tornará rainha consorte, conforme afirma uma carta que ela escreveu em fevereiro de 2022. Na carta, a rainha expressou seu desejo de que Camilla seja conhecida como rainha. Consorte enquanto ela continua seu serviço leal à família real.

Ela já mudou o título de sua organização

No entanto, o Daily Mail relata que há uma opinião dentro do palácio de que o título de Rainha Consorte é complicado e que pode ser mais simples referir-se a Camilla simplesmente como Rainha.

A opinião parece ter sido reforçada pela reorganização da instituição de caridade de Camilla, que agora se chama “Sala de Leitura da Rainha” ao invés de “Sala de Leitura da Duquesa da Cornualha”.

Espera-se que a próxima coroação do rei Charles III e Camilla seja uma cerimônia conjunta, na qual o casal será coroado juntos em 6 de maio na Abadia de Westminster. Os netos de Camilla, do primeiro casamento, também devem participar da cerimônia.

Resta saber como a mudança de título será recebida, especialmente considerando os desejos expressos pela rainha Elizabeth II em sua carta. No entanto, parece que a decisão já foi tomada e entrará em vigor após a coroação. Resta saber como os súditos britânicos reagirão à mudança.