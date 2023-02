Camilla, Rainha Consorte retorna aos deveres reais após COVID

Rei Carlos III e Camila, Rainha consorte organizou uma recepção na Clarence House na quinta-feira (23 de fevereiro de 2023) para comemorar o segundo aniversário da The Reading Room.

Os convidados do evento incluíram autores, membros da comunidade literária e representantes de instituições de caridade de alfabetização. As celebridades presentes incluíram o ator Richard E Grant e os escritores Gyles Brandreth e Richard Osman.

Senhoras e senhores, é um enorme prazer dar as boas-vindas a todos vocês – escritores, editores e amantes de livros na Clarence House. Uma semana atrasado, mas sem COVID. Obrigado. Muito obrigado por reorganizar seus diários ocupados e por vir hoje. Agora, há pouco mais de seis anos, John Steinbeck recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Ele fez um discurso emocionante naquela ocasião, uma cópia da qual acredito estar na mesa de cada autor como um encorajamento e como um lembrete da antiga comissão do escritor. Ele disse isso. ‘Sou impelido a guinchar como um rato agradecido e apologético, mas a rugir como um leão por orgulho da minha profissão e dos grandes e bons homens que a praticaram ao longo dos tempos.’ Gostaria de aproveitar esta oportunidade para ecoar o rugido do leão em seu nome e, claro, para retificar a inexplicável omissão de grandes e boas mulheres. Todos vocês aqui devem ter o maior orgulho de sua profissão e do papel que desempenham em trazer alegria, conforto, riso, companheirismo e esperança por meio de sua escrita. Você abriu nossos olhos para outras experiências. Tenho o prazer de anunciar que o Sala de leitura tornou-se uma instituição de caridade. Trabalhando para fechar a lacuna entre leitores e escritores e ajudando pessoas de todas as idades e origens a encontrar e se conectar aos livros. Temos muitas emoções em andamento e eu realmente espero que você possa participar de nosso primeiro festival literário no Hampton Court Palace ainda este ano, quando deveremos reunir alguns dos principais autores, atores, especialistas e amantes da literatura do mundo. por um dia celebrando a palavra escrita.”

O evento de caridade celebra livros de diversos autores de todo o mundo, escolhidos por seu mérito literário, educativo e histórico.

Era O primeiro compromisso público de Camilla desde ela se recuperou do COVID.