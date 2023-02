Canal de TV do Grammy Awards 2023: Onde assistir ao Grammy 2023?

Tele mais importante música evento do ano da indústria está se aproximando, pois os artistas mais famosos do mundo estarão presentes a 65ª edição do Grammy Awardsque será realizado na Crypto.com Arena em Los Angeles, EUA.

Em junho, a Recording Academy anunciou oficialmente que a próxima cerimônia contará com cinco novas categorias do Grammy Awards, adicionando emoção extra.

Isso inclui Compositor do ano (não clássico) e Melhor trilha sonora para videogames, e significará que mais prêmios do que nunca serão entregues.

Como está sediando o Grammy Awards de 2023 e quais celebridades estarão presentes?

Pelo terceiro ano consecutivo, o evento será apresentado pelo comediante Trevor Noahenquanto artistas como Harry Styles, Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras e Sam Smith todos subirão ao palco como apresentadores oficiais do evento.

Qual é a data e hora do Grammy Awards de 2023?

O evento anual deste ano acontecerá em Los Angeles no domingo, 5 de fevereiro.

Ele irá ao ar ao vivo entre 20:00 e 23:30 ET, que é entre 17:00 e 20:30 PT.

Onde você pode assistir ao Grammy Awards de 2023?

A 65ª edição do Grammy Awards será transmitida ao vivo pela CBS Television Network. Você também pode transmitir a cerimônia ao vivo e sob demanda no Paramount+.

Enquanto isso, antes da cerimônia, os fãs podem acompanhar as chegadas dos famosos artistas no tapete vermelho através do Live.grammy.com.

Enquanto a cerimônia principal começa às 20:00 ET, as chegadas ao tapete vermelho serão transmitidas uma hora e meia antes, às 18:30 ET.

Ele promete ser um evento especial, como sempre é, tanto para quem vai ganhar os prêmios quanto para as fofocas de celebridades que podem sair da noite de entretenimento. Você não vai querer perder!