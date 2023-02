Canelo no Super Bowl LVII: Qual será a participação dele no jogo Chiefs x Eagles?

Tmundo da publicidade e do futebol se unem para gerar cifras estratosféricas de milhões em um único dia. E esse dia está para chegar, no próximo domingo, 12 de fevereiro, Super Bowl LVII acontecerá, um duelo entre os Kansas City Chiefs e a Philadelphia Eagles para o título da NFL, e ter 30 segundos de um comercial durante a transmissão não é exatamente barato.

Qual será o tema do comercial da Canelo?

Canelo se recupera de cirurgia na mão esquerda@Canelo

Canelo Alvarez vai fazer sua incursão na publicidade no dia do Super Bowl com um comercial de marca de cerveja, e ele fará isso em grande estilo, como personagem principal. Já surgiram alguns segundos de um comercial de 30 segundos que mostra um Saul diferente e muito engraçado dirigindo um carrinho por um campo de golfe para entregar algumas bebidas Michelob Ultra.

Não é segredo que Canelo tem muitos negócios, mas agora também vai se aventurar no mundo da publicidade com um comercial e vai lançá-lo em grande estilo: no Super Bowl LVII, justamente quando 30 segundos são muito caros.

A rede de televisão americana, RAPOSAtem o direito de transmitir o Super Bowl no país-sede e cobra um valor muito significativo por 30 segundos durante os intervalos do jogo.

Canelo lvarez com sua filha Emily comemorando seu aniversário

Quanto custa uma vaga de 30 segundos no Super Bowl LVII?

Segundo o site Deadline, portal especializado em entretenimento, a Fox cobra um valor próximo a US$ 7 milhões por um comercial de 30 segundos durante o Super Bowl, e há marcas que pagam por mais de um anúncio.

O anúncio só será visto durante a transmissão nos EUA, embora a marca da cerveja, Michelob, lançará simultaneamente seu comercial em suas redes sociais. A Fox não revelou a ordem em que as marcas aparecerão nos anúncios, mas ao longo do jogo do campeonato da NFL, Canelo será visto dirigindo o carrinho de golfe.