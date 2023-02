Cantora Kelis aborda problemas de nevasca na Califórnia com um vídeo alegre no Instagram

EUFazia 34 anos que não havia um aviso de nevasca no são bernardo área, onde há neve constante, mas há poucas nevascas reais nesta época do ano. Uma das muitas celebridades que estava tentando levar seus filhos para praticar snowboard era A estradao ‘Milkshake‘ a cantora se meteu em sérios problemas depois que seu SUV ficou preso na neve. Em vez de encarar a situação de maneira negativa, Kelis decidiu seguir exatamente o caminho oposto. Ela queria que seus filhos soubessem que a situação poderia ser muito pior do que já era.

Em um vídeo do Instagram, A estrada falou com todos os seus seguidores para atualizá-los sobre a situação pela qual ela estava passando. Isto é o que ela disse em seu vídeo: “Nós estivemos fora por um tempo, mas tínhamos todo esse equipamento de snowboard. Então, Deus é bom. E eu percebi que se você vai estar nessa situação, você deveria pelo menos olhe o seu melhor. Então, estou vestindo camadas para me aquecer. Eu tenho minha luz acesa, graças a Deus, porque está escuro como breu aqui. Botas prateadas, pouca ação reflexiva. Você sabe, as coisas poderiam ser piores. Isso é ridículo . moda de resgate! Isso é moda de resgate. Ver? Esteja sempre preparado. Meu plano era levar as crianças para a neve, mas quase caímos de um penhasco! Portanto, faça o melhor com o que você tem e esteja sempre preparado.”

Outras celebridades que podem ter sofrido com esse clima californiano

o inteiro Ventura e Santa Mônica áreas foram cobertas por neve pesada ou chuva forte. Só em 2023, já houve dois eventos desta magnitude, mas o do fim de semana passado é de longe o mais grave. incontáveis celebridades passou por um fim de semana difícil. Pessoas como Oprah WinfreyMadonna, Meghan Markle e Príncipe Harry têm casas nas áreas afetadas. A estrada estava muito alegre sobre o que aconteceu e ela estava realmente em uma situação perigosa. Este mau tempo está fazendo com que todos os californianos passem por momentos difíceis, pois toda a região não está preparada para eventos desta magnitude.