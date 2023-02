Caos PSG x Lille: Luis Campos ‘substitui’ Galtier, Neymar lesionado, 4 a 3…

EUNão foi uma partida comum ao meio-dia em Paris no domingo. PSG venceu o Lille por 4 a 3 em uma partida louca que teve absolutamente tudo… dentro e fora do campo. Kylian Mbappé marcou um golo quase antológico, o PSG deixou-se recuperar… para vencer o jogo aos 95 minutos com um livre de Leo Messi.

Mais cedo, Neymar se machucou (uma lesão no tornozelo três semanas antes do jogo contra o Bayern) e diretor esportivo louis campos entrou no banco para ‘substituir’ Christophe Galtier e atuar como treinador, dirigindo a equipe e enfrentando o quarto árbitro.

Tudo aconteceu no segundo tempo. O Lille recuperou de desvantagem aos 13 minutos e aos 70 minutos, cansado do que via, Luis Campos saltou para a ala do Parc des Princes.

Os espectadores que assistiam pela TV e os presentes no estádio não podiam acreditar no que viam. O português, completamente fora de si, começou a dar ordens.

“Não é interferência. No Monaco não houve interferência. Luis é apaixonado por vencer. Houve raiva, mas não interferência”, defendeu Galtier.

“Hoje estou na frente, não posso olhar para trás. O que isso denota? Uma grande vontade de vencer. Claro que Luis faz parte da comissão técnica.

“Isso não é problema para mim porque não há intervenção técnico-tática. Há paixão.”

Neymar voltou a se machucar

Neymar, autor do gol, é séria dúvida para a partida contra o Bayern na Liga dos Campeões. Um jogo que marcará a temporada de um PSG que definitivamente não se contentará apenas em vencer a Ligue 1.

O brasileiro, que saiu em uma macasofreu uma torção no tornozelo que pode descartá-lo por um bom tempo.

Galtier ainda sob escrutínio

O PSG lutou para entrar no ritmo contra um bom time do Lille que competiu o tempo todo. Foi Mbappé, com um gol maravilhoso, quem abriu caminho para a vitória. Pouco depois, Neymar fez 2 a 0 após grande gesto de Vitinha. Foi então que o PSG ‘desligou’ e permitiu aos visitantes voltarem ao jogo. Três gols de um time do Lille que busca disputar uma vaga na Liga dos Campeões da Ligue 1.

O sentimento era tenso após três derrotas: para Marselha, Mônaco e Bayern, e a quarta derrota consecutiva parecia a caminho. Isso foi até Mbappé e Messi apareceu e virou o jogo na hora da morte.