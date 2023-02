Capítulo 4, Temporada 1 (2023)

Fortnite é um jogo fantástico que os jogadores adoram há muito tempo. Como o outro famoso jogo battle royale, este jogo vem com gráficos mais aprimorados, tornando-o melhor do que os outros jogos. Junto com isso, o jogo está recebendo atualizações regulares, o que está ficando mais interessante para os usuários. Os jogadores estão constantemente explorando o jogo após a atualização.

A maioria dos jogadores no jogo agora está se concentrando em vencer mais e mais partidas com boas estatísticas para que possam subir de nível e recompensas no jogo. No entanto, não é possível se sua partida for terrível. Milhares de jogadores pousam em um local errado e desconhecido, por meio do qual não podem obter o saque adequado e inimigos suficientes para matar para saqueá-los e aumentar suas estatísticas.

Isso tudo está acontecendo por causa dos péssimos pontos de pouso no jogo. Inclusive, há muitos jogadores que sempre ficam confusos sobre a localização de onde devem pousar. Não se preocupe! Estamos aqui com este guia para ajudá-lo. Esta postagem listará os melhores pontos de pouso Fortnite Capítulo 4, Temporada 1. Esteja conosco até o fim para aprender sobre todos eles.

Melhores pontos de pouso do Fortnite: Capítulo 4, Temporada 1

Sabemos que você está animado com o Melhores Pontos de Aterrissagem Fortnite. Todo jogador quer ter um bom desempenho no jogo. Os pontos de pouso são um deles, o que os ajudará a fazê-lo. Se você está procurando o melhores pontos de pouso Fortnite, vamos listá-los abaixo, juntamente com os detalhes importantes. Portanto, verifique-os corretamente.

praça da bigorna

Anvil Square é o primeiro local que listamos como o melhores pontos de pouso Fortnite. Este local está localizado no centro da Ilha. Junto com ele, os jogadores recebem mais de 50 baús no jogo e podem obter o trem de pouso adequado no início da partida.

Como este local é um dos melhores locais, há uma probabilidade de que mais e mais jogadores venham para cá. Todo jogador deseja obter equipamento adequado para derrotar os outros jogadores no jogo. Portanto, você deve estar preparado para matá-los. Para fazer isso, você precisará de alguma prática de nível difícil, pois os jogadores que chegarão já são profissionais.

A cidadela

A Cidadela é um dos locais onde você terá a chance de lutar contra o Ageless Champion, um dos chefes do jogo. Este é um dos melhores pontos de pouso Fortnite, pois você obterá saques regulares aqui. Se você derrotar o chefe no jogo, poderá obter o rifle Mythic Ex-caliber.

Este é um dos melhores e mais potentes rifles disponíveis no jogo. Aqueles que estão pensando em visitar o local devem se certificar de que conseguirão derrotar o chefe. Não vá ao local se achar que não está preparado o suficiente.

Slappy Shores

Se você está procurando algum local com um grande número de baús, o Slappy Shores será um deles. O Slappy Shores tem cerca de 53 baús que você pode usar para obter uma quantidade suficiente de equipamento. Você também receberá saques de chão no local que for melhor para você.

Além disso, se sua saúde for drenada depois de receber muitos danos, você pode se curar rapidamente quebrando os Slap Barrels em Slappy Shores. Este local também gera algumas bicicletas sujas que você pode usar para entrar na zona segura. No entanto, você deve saber que este local fica no lado leste da ilha. Portanto, você deve se proteger dos inimigos ao ir para a zona segura.

lajes quebradas

Shattered Slabs é um dos melhores pontos de aterrissagem em Fortnite porque possui locais adequados onde você pode se proteger rapidamente. Você pode obter saque suficiente no jogo com mais de 35 baús e três baús juramentados. The Shattered Slabs está localizado a noroeste de Frenzy Fields. Este é um dos novos locais adicionados ao jogo e possui uma pedreira. Mencionamos que você pode obter um local adequado para se esconder. É porque o local tem acesso a cavernas que é um excelente local para os jogadores.

campos de frenesi

Frenzy Fields é considerado uma das gotas mais quentes. Aqui você obterá mais quantidade de pilhagem de chão. A localização deslumbrante está relacionada ao Frenzy Farm, Fortnite Chapter 2. Você pode obter cerca de 40 baús nos Frenzy Fields, suficientes para saquear engrenagens no início da partida. Você também terá a chance de andar de bicicleta suja no mapa, portanto, certifique-se de ter excelentes habilidades de direção. Além das motos sujas, você também terá acesso ao ponto de captura do jogo.

Bastiões Brutais

Brutal Bastions é um dos belos locais que você vai adorar visitar. Este local é coberto pelo bioma Snow e oferece mais de 40 baús que certamente o ajudarão a começar o jogo com equipamento suficiente. Como o local contém uma quantidade suficiente de baús, você verá muitos inimigos nos Bastiões Brutais. Devido à área montanhosa, pousar aqui é inseguro; se muitos inimigos já pousaram aqui, sugerimos que você não pouse, pois os jogadores podem já ter adquirido as engrenagens e você será morto facilmente. Devido a todas as razões listadas acima, é um dos melhores pontos de pouso Fortnite.

Divisões com defeito

Faulty Splits é um dos melhores lugares para pousar para obter uma quantidade suficiente de pilhagem e um ambiente urbano. Este local tem mais de 50 baús através dos quais você poderá obter saques suficientes. Junto com ele, você poderá obter três baús juramentados no lado medieval do local. Se você está pensando em obter uma boa quantidade de saque e deseja visitar um local fantástico, isso será ótimo para você.

Baía do quebra-mar

Este é um dos melhores pontos de pouso Fortnite que fica perto da água. Este local contém mais de 30 baús e alguns baús juramentados. Os jogadores também podem chegar à zona segura a partir daqui com a ajuda de lanchas e veículos disponíveis aqui e ali. No entanto, há chances de alguns inimigos certamente pousarem no mesmo local, portanto, fique a salvo deles.

laboratórios solitários

este é outro melhores pontos de pouso Fortnite porque apenas alguns jogadores pousam aqui. O Lonely Labs está situado em uma ilha isolada na parte nordeste do mapa. Portanto, pousar aqui é muito mais arriscado. No entanto, os loots contêm cerca de 28 baús através dos quais você poderá obter uma quantidade suficiente de engrenagens no jogo.

No entanto, sair deste local não é mais fácil. Você deve usar as tirolesas que conectam o local ao restante do mapa. Uma coisa que você vai adorar neste local é a paisagem. Você certamente vai adorar.

Ilha do Exílio

Se você é um jogador que quer jogar pelo seguro no início do jogo e quer evitar brigas, a Ilha do Exílio será o melhor local de pouso para você. Os jogadores não pousam no local devido a menos baús. O local contém apenas 11 baús, caixas de munição e saques de chão, então a maioria dos usuários evita pousar no local.

Porém, quem for pousar no local poderá encontrar mais baús que estão disponíveis ao norte de Humble Hamlet. Se você também deseja evitar brigas e obter saque suficiente para jogadores individuais ou duplos, este local será o melhor para você.

Empacotando

Fortnite Chapter 4 Season 1 trouxe muitas mudanças para o jogo. Esta nova temporada vem com muitas novas atualizações que os jogadores estão ansiosos para explorar. Os jogadores também estão ansiosos para conhecer o Melhores pontos de pouso Fortnite, para que eles possam começar a partida com um monte de pilhagem e derrotar os inimigos depois disso.

Listamos os melhores pontos de pouso para o jogador no Fortnite Chapter 4 Season 1, por meio dos quais eles podem obter uma quantidade suficiente de saque e poderão dar um ótimo início de jogo. Certifique-se de tomar precauções ao pousar nos pontos. É isso.

perguntas frequentes

1. Qual local de pouso tem mais baús no Fortnite?

Titled Towers tem mais de 66 baús, tornando-se um dos pontos de pouso com mais baús em Fortnite. The Faulty Splits é outro ponto de pouso com mais de 57 baús em Fortnite.

2. Qual é a queda mais quente no Capítulo 4 do Fortnite?

Frenzy Fields é uma das quedas mais quentes do capítulo 4 de Fortnite. Portanto, se você está procurando a queda mais quente, este é o local perfeito.

3. Qual é o local com mais pousos no Fortnite?

Listamos o local com mais pontos de pouso no Fortnite. Você pode conferir acima no post.

LEIA TAMBÉM: