Carapicuíba (SP) abre processo seletivo para agentes comunitários de saúde

Começa na próxima quarta-feira, 22 de fevereiro, as inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Carapicuíba, no estado de São Paulo.

O certame prevê a contratação temporária de 60 profissionais para atuação como agentes comunitários de saúde.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental completo.

Os salários da Prefeitura de Carapicuíba – SP chegam a R$ 2,4 mil.

A banca responsável pelo concurso é a RBO.

Vagas e salários Carapicuíba – SP

A Prefeitura de Carapicuíba oferece 60 vagas para agentes comunitários de saúde. Os candidatos devem ter nível fundamental completo para concorrer a uma das vagas.

Também é importante que o candidato resida na área em que deseja atuar.

Do total de vagas oferecidas, 5% delas são destinadas aos candidatos com deficiência.

O salário oferecido pela Prefeitura de Carapicuíba – SP para o cargo é de R$ 2.424,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, como ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Carapicuíba – SP

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Carapicuíba devem realizar a inscrição a partir desta quarta-feira, 22 de fevereiro, até o dia 24 de março de 2023, diretamente pelo site da RBO, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 17,00.

Atribuições de cargo Carapicuíba – SP

Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor local deste;

Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua atuação; executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva;

Registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, acompanhar a população adstrita em todo o ciclo de vida, alimentar o Sistema de Informação da Atenção Básica com registro adequado das ações realizadas, por meio de preenchimento manual e/ou digital das informações;

Estimular a participação da comunidade nas políticas-públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida à família;

Participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida;

Desenvolver outras atividades pertinentes à função do Agente Comunitário de Saúde.

Etapa Processo Seletivo Carapicuíba – SP

O processo seletivo para o cargo de agente comunitário de saúde para a Prefeitura de Carapicuíba SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Curso introdutório de formação inicial continuada, de caráter eliminatório e classificatório;

A prova objetiva está prevista para ser aplicada nos dias 30 de abril de 2023.

Os candidatos serão avaliados por meio de 30 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos.

O Curso Introdutório será realizado em local a ser definido pela Secretaria Municipal de Saúde de Carapicuíba, sendo convocados para a sua realização os candidatos aprovados na checagem de pré-requisitos e com as maiores notas na prova objetiva, na quantidade estabelecida pelo edital, mais os candidatos empatados com a nota do último candidato a ser convocado, por unidade/ área de abrangência.

As informações sobre datas, horários e locais para a matrícula e realização do Curso serão divulgadas em data oportuna.

Por isso é importante que o candidato se mantenha atento ao Diário Oficial do Município e ao site da banca organizadora.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do processo seletivo Carapicuíba SP.