Card de luta de Jake Paul x Tommy Fury revelado, com evento co-principal pelo título dos pesos-médios

Jake Paul e Tommy Fury encabeçam um evento que também conta com o ouro do campeonato em jogo.

A escalação oficial do evento Paul x Fury, que acontece no dia 26 de fevereiro em Diriyah, na Arábia Saudita, foi revelada na quinta-feira, com cinco lutas previstas para o card principal. No co-evento principal, o campeão WBC cruiserweight Ilunga Makabu (29-2, 25 KOs) parte para sua terceira defesa de título ao enfrentar o ex-campeão WBC e WBA Badou Jack (27-3-3, 16 KOs).

Veja abaixo o anúncio do card principal.

O card principal de Jake Paul x Tommy Fury está definido. Badou Jack enfrenta Ilunga Makabu pelo título mundial WBC Cruiserweight. Almaayouf, Cason e Samreen colocaram suas invencibilidades em jogo.

O evento principal coloca as estrelas da mídia social que se tornaram boxeadores Paul (6-0, 4 KOs) e Fury (8-0, 4 KOs) um contra o outro em uma luta rancorosa que vem se formando desde o final de 2021. Paul está saindo de uma vitória por decisão sobre a lenda do UFC Anderson Silva, enquanto a saída mais recente de Fury o viu derrotar Daniel Bocianski no placar em abril passado.

Paul e Fury estavam programados para lutar duas vezes, com complicações do lado de Fury levando a adiamentos.

O presidente da WBC, Mauricio Sulaiman, anunciou recentemente que Paul será incluído no ranking dos pesos-médios caso derrote Fury.

Também no card principal, três prospectos invictos estão em ação: Ziyad Almayouf (1-0, 1 KO) luta contra Ronald Martinez (3-1), Muhsin Cason (10-0, 7 KOs) luta contra Taryel Jafarov (18-5, 11) Bader Samreen (7-0, 6 KOs) luta contra Viorel Simion (23-9, 9 KOs).

Nos Estados Unidos, Paul vs. Fury vai ao ar no pay-per-view da ESPN+ no próximo domingo às 14h00 ET / 11h00 PT com um preço de compra de US$ 49,99.

Clique aqui para obter informações completas sobre transmissão internacional.