Cardi B recebe dias de folga para serviços comunitários fazendo uma aparição em um programa da polícia de Nova York

Cardi B recentemente visitou o NYPD academia para participar de um programa infantil para reduzir sua sentença de serviço comunitário. O programa é um serviço de orientação para meninas chamado conversa de garota para que se concentra em ajudar os necessitados.

Cardi B acredita que às vezes tudo que as pessoas precisam é de um empurrãozinho

Cardi B não é estranha ao serviço comunitário, já que ela disse no passado que era uma encrenqueira quando estava crescendo e se metia em problemas constantemente por fazer as coisas do seu jeito, como ela disse a David Letterman em seu programa da Netflix “My próximo convidado dispensa apresentações”.

Ela falou sobre a experiência no Twitter “O serviço comunitário foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Quase como uma jornada espiritual porque às vezes saio desses centros em lágrimas. Essas pessoas que deixamos para trás só precisam de alguém para conversar e um lil empurre e VOCÊ poderá mudar a vida deles para sempre.”

Cardi ainda tem 15 dias de folga em sua sentença de serviço comunitário que recebeu depois de ter algo a ver com uma surra em um clube há algum tempo.

Não há registro específico do que ela disse ou de quanto tempo durou sua participação, no entanto, ela conheceu as pessoas e até dançou.

Cardi B teve um dia agitado no programa Girl Talk do NYPD e depois no estúdio

Depois que ela estava no NYPD, ela twittou “Meu cérebro está queimando por acordar cedo, serviço comunitário e depois estúdio … mas eu cometi o crime ‘Só tenho a mim mesmo para culpar.'”

Não está claro quando será sua próxima aparição, mas enquanto ela ainda tem dias para cobrir, parece que ela vai cooperar com o NYPD para endireitar tudo.