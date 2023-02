Care Plus está EM BUSCA de novos colaboradores; Veja os locais!

A Care Plus, operadora de saúde premium, com 30 anos de experiência, oferecendo soluções personalizadas, está atrás de novos funcionários no mercado de trabalho. Desse modo, antes de falar mais detalhes sobre a companhia, confira agora mesmo a lista de vagas abertas:

Analista de Desenvolvimento de Produtos Sênior – Barueri – SP – Efetivo;

Analista Contábil e Reporte Sênior – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Pesquisa e Qualidade JR- Barueri – SP – Associado;

Analista de Qualidade de Software Sr. – Automação – Barueri – SP;

Analista de Recurso de Glosa Pleno – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Regulação – Barueri – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo (Ocupacional) – Efetivo;

Auxiliar de Dermatologista – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Saúde Bucal | Vila Olímpia – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor Externo de Relacionamento Bilíngue – Barueri – SP – Efetivo;

Coordenação de Auditoria – Barueri – SP – Efetivo;

Coordenador de Contas Médicas – Barueri – SP – Efetivo;

Especialista de Gestão de Riscos – Barueri – SP – Efetivo;

Psicólogo Monitor Pleno (Especialista em ABA) – Barueri – SP – Efetivo;

Recepcionista – São Paulo – SP – Efetivo;

Recepcionista | Granja Vianna – Cotia – SP – Efetivo;

Técnico em Saúde Bucal | Granja Vianna – Cotia – SP – Efetivo;

Técnico em Saúde Bucal | Vila Olímpia – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Care Plus e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Care Plus, é válido ressaltar que, há três décadas, a inovação é um motor permanente da empresa para a excelência em serviços, sem esquecer o lado humano, sua maior marca. Em resumo, a companhia oferece planos de saúde diferenciados para mais de mil empresas e cerca de 112 mil beneficiários.

Desde 2016, faz parte da Bupa, com acesso a 1,2 milhão de provedores de saúde em 190 países. Isto é, foca na entrega e gerenciamento de soluções personalizadas em saúde para empresas que valorizam este serviço, como ferramenta de atração e retenção de seus colaboradores.

