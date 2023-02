Carl Crawford pede desculpas por Megan Thee Stallion Beef, apresenta o novo 1501 Prez

1501 honcho de entretenimento certificado Carl Crawford está admitindo erros ao lidar com Garanhão Megan Thee e quer que todas as cercas sejam corrigidas daqui para frente – mas diz que não se falam desde 2019 !!!

Os fãs sabiam que a treta com Megan era real quando Carl e Tory a discutiram no ano passado dentro de um clube, mas Carl está admitindo que ele e Tory não se conhecem … e o encontro foi apenas uma tentativa de se vingar do MTS. No final das contas, ele se arrepende da façanha.