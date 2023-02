Carnaval deve movimentar R$ 8,18 bilhões em 2023, projeta CNC

O Carnaval deverá movimentar R$ 8,18 bilhões em 2023. Pelo menos é o que apontam as projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Esse faturamento representa um forte de 26,9% no faturamento do varejo brasileiro, na comparação com o ano passado. Caso essas estimativas se confirmem, o resultado ficará bem próximo do nível pré-pandemia.

Em resumo, a crise sanitária, decretada em março de 2020, impactou diversos setores e atividades em todo o mundo. Como a pandemia obrigou milhões de pessoas a fazerem isolamento social, o Carnaval acabou sendo uma das festas que mais sofreram.

Na verdade, quando se pensa em Carnaval, lembra-se logo de multidões de brasileiros e estrangeiros, comemorando e festejando. E a pandemia impediu que esse contato físico acontecesse nos dois últimos anos. Por isso que o faturamento em 2023 deve ser tão expressivo, em relação a 2022, porque a base comparativa é fraca.

No entanto, ao comparar com 2020, última vez que houve festividades de Carnaval no Brasil, sem imposições por causa da pandemia da covid-19, o faturamento do varejo deverá ser 3,3% menor. Em outras palavras, o comércio varejista brasileiro precisa se recuperar ainda mais para voltar ao nível pré-pandemia.

Veja os ramos que devem se destacar no Carnaval

De acordo com a CNC, três segmentos deverão responder por cerca de 85% do faturamento do varejo brasileiro no Carnaval de 2023. Veja abaixo quais são e os valores que deverão movimentar:

Bares e restaurantes: R$ 3,63 bilhões;

Transporte de passageiros: R$ 2,35 bilhões;

Serviços de hotelaria e hospedagem: R$ 890 milhões.

Os demais 15% deverão se dividir entre empresas de lazer e cultura, que irão movimentar R$ 780 milhões, e outros segmentos, como aluguel de veículos e agências de viagem, que deverão movimentar R$ 530 milhões no país.

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, destacou que o Carnaval deste ano terá dois principais desafios. O primeiro se refere ao restabelecimento das receitas ao nível pré-pandemia, algo que não deverá acontecer.

Já o segundo está relacionado à atividade econômica do país, que não deve ter um desempenho tão expressivo em 2023, visto que o cenário internacional está menos favorável para isso.

“Os reajustes de preços de praticamente todos os segmentos, o aumento significativo da taxa de juros e o alto comprometimento da renda com dívidas fazem com que os gastos com lazer sejam comedidos, mas ainda assim consideravelmente maiores do que em 2021”, afirmou o presidente da CNC.

Viajar no Carnaval pode custar caro em 2023

Outro ponto ressaltado pela CNC é o aumento dos preços das passagens aéreas no país. Em síntese, os brasileiros que decidirem viajar durante os dias de Carnaval poderão se surpreender com valores bem mais altos que o esperado.

Essa estimativa da CNC se baseou no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Isso porque, no ano passado, o IPCA, que coleta preços de bens e serviços, mostrando suas variações ao longo do ano, revelou que as passagens aéreas acumularam uma forte alta de 23,53% em 2022.

Da mesma forma, os preços das hospedagem também dispararam no ano passado (18,21%), assim como os pacotes turísticos (17,16%). A saber, todas essas altas foram bem maiores que a taxa nacional do IPCA, que ficou em 5,79%. Aliás, o IPCA é a inflação oficial do Brasil.

“Esses serviços são, na maioria das vezes, comprados mediante parcelamento, o que, com o crédito mais caro, explica a dificuldade do setor do turismo em ultrapassar o nível pré-pandemia”, explicou o economista da CNC responsável pelo levantamento, Fabio Bentes.

Vagas temporárias devem disparar no país

Quem está procurando alguma vaga temporária de emprego poderá se dar bem no Carnaval de 2023. Segundo a CNC, “a demanda por serviços turísticos deve gerar oferta de 24,6 mil vagas temporárias no carnaval deste ano”.

Em suma, essa quantidade representa um aumento de 9,4 mil vagas em relação a 2022. Por outro lado, o país deverá ter 1,5 mil postos a menos que em 2020, último Carnaval antes da decretação da pandemia da covid-19.

Confira abaixo as ocupações que mais irão ofertar vagas neste ano:

Cozinheiros: 4,4 mil;

Auxiliares de cozinha: 3,45 mil;

Profissionais de limpeza: 2,21 mil.

Esses valores foram estimados pela CNC, cuja expectativa é de recuperação de criação de vagas no período. Aliás, vale destacar que a maior quantidade de vagas temporárias criadas durante o Carnaval ocorreu em 2014.

Em resumo, a proximidade com a Copa do Mundo do Brasil resultou na contratação de 55,6 mil profissionais no país. Esse valor é mais que o dobro do esperado para 2023.