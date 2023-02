Carnaval na Beira-rio: Concentração para desfile que abre a Lavagem do Rosário começa às 17h30

Secom PMP

O ponto alto do carnaval em Penedo é a Lavagem das Escadarias da Igreja do Rosário dos Pretos, ritual religioso de matriz africana que acontece nesta sexta-feira, 17.

A festa que une tradição e alegria é promovida pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Ao mesmo tempo, a festa começa no Palco Folia, onde a banda infantil Brincar Com Você se apresenta na estrutura instalada pela Secretaria de Cultura ao lado da Escola Estadual Gabino Besouro, no Rosário Largo.

Enquanto a criançada e seus pais/responsáveis se divertem, o desfile deixa o ponto de concentração às 18h30, no ritmo dos tambores e dos cânticos afros.

Quando a distribuição de flores concluir a Lavagem do Rosário, as tradicionais batucadas penedenses Unidos do Bairro e Milionários do Samba já estarão na Avenida Getúlio Vargas, levando o samba para a festa carnavalesca.

O desfile do Carnaval na Feira-rio tem ainda orquestras de frevo e bonecos gigantes bo Corredor da Folia – do Rosário Estreito ao Largo do Rosário, por toda a Rua Barão do Rio Branco – e apresentação da cantora Carla Araújo no Palco Folia, a partir das 23 horas.

Confira a ordem da programação no arquivo abaixo

Carnaval na Beira-rio Lavagem do Rosario Desfile 2023