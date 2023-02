Carnificina no SAG Awards como Bill Murray negou temporariamente a entrada no local

TAs coisas ficaram um pouco fora de controle na edição deste ano dos prêmios SAG. Parecia haver um pouco de confusão antes do início da cerimônia de premiação, o que resultou em vários A-listers não poder acessar o salão de baile no Hotel Fairmont Century Plaza, onde ocorreu o evento.

Uma dessas celebridades era uma lenda de Hollywood Bill Murray. Surgiram vídeos no Twitter que capturam o momento em que o ator ficou preso no saguão, com outros grandes nomes como Rooney Mara e Claire Foy. “O Fire Marshal não está deixando estrelas de cinema entrarem no #SAGAwards. Até Bill Murray tem que esperar. Isso é uma loucura!”, postou Ramin Setoodeh, que também estava presente.

No clipe, Murray parecia confuso com o que estava acontecendo e parecia bisbilhotar a sala para descobrir o que estava causando o atraso. Eventualmente, as estrelas foram admitidas, mas muitas não ficaram impressionadas com a organização do evento.