O Carrefour teve sua primeira loja inaugurada em 1959 na França e através de muita dedicação e compromisso, a empresa cresceu e se consolidou no mercado de trabalho. Para dar continuidade dessa trajetória, a companhia disponibilizou a abertura de um novo processo seletivo e busca por pessoas qualificadas para trabalhar em suas unidades. Confira, a seguir.

Carrefour divulgou NOVAS oportunidades de emprego no país

No Brasil, o Carrefour chegou em 1975 e trouxe o primeiro hipermercado da história do país. Desde lá, a empresa vem crescendo e se reinventando diariamente para melhor atender a todos os seus clientes. Atualmente são diversas unidades distribuídas em todo o Brasil e milhares de colaboradores atuando com muito comprometimento para o crescimento da companhia.

O Carrefour oferece diversos benefícios, além de uma remuneração compatível ao mercado em um ambiente de trabalho familiar, dinâmico e com oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Vend. de Eletro – Ribeirão Preto/SP;







Oportunidades Exclusivas para PCD – Brasil;







Gerenciador de Posto – Rio de Janeiro;







Jovem Aprendiz – São Caetano do Sul/SP;







Aux. de Manutenção – Manaus/AM;







Business Manager – São Paulo;







Op. de Loja – São José do Rio Preto/SP;







Analista de Projetos – São Paulo;







Gerenciador de Eletro Portáteis – São Paulo;







Agente de Fiscalização – São Paulo;







Op. de Hipermercado – Belo Horizonte/MG.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os interessados nas vagas devem se cadastrar através do link publicado no site 123 empregos.

