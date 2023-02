Carrefour recebe inscrições para vagas de estágio

Em busca de novos talentos para compor sua equipe, o Carrefour Brasil está recebendo inscrições para vagas de estágio em São Paulo (SP). Ao todo, foram anunciados 80 postos de trabalho, sendo que, do total, 12 são exclusivos para mulheres na área de tecnologia da informação (TI).

Para concorrer, os estudantes devem ter habilidades como coragem para superar desafios e compromisso com a mudança e sejam cooperativos. Além disso, eles deverão estar matriculados em cursos tecnólogos a partir do 2º semestre ou em bacharelado com graduação prevista para junho de 2024 a junho de 2026. Inglês é um diferencial, mas não é obrigatório.

O programa foi criado para que todas e todos os candidatos tenham liberdade para se expressar, aprender e se desenvolver. Nesse sentido, a empresa também valoriza a diversidade e inclusão dentro dos processos seletivos, criando uma trilha de desenvolvimento especialmente desenhada para os estagiários alcançarem voos mais altos e longes.

Segundo a empresa, os contratados trabalharão no regime híbrido, com dois dias presenciais e com 30 horas semanais (seis horas diárias). Eles serão alocados nas áreas Comercial, Contabilidade, Transformação Digital, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação (vagas são 100% destinadas para mulheres), Marketing e Comunicação, nas unidades corporativas do Carrefour em São Paulo (SP) e Barueri (SP).

A empresa oferece bolsa auxílio de R$ 1,5 mil, além de uma série de benefícios, como assistência médica, seguro de vida, cartão da empresa com 5% de desconto, parcerias educacionais, acesso ao restaurante local ou vale-refeição, Gympass, estágio no formato híbrido e day off no aniversário.

Como se candidatar

Os estudantes interessados têm até o dia 15 de março para se inscrever no Programa de Estágio Carrefour. Clique aqui para acessar o site e efetivar a candidatura.

A seleção é dividida em etapas, que incluem entrevistas com a Companhia de Estágios, painel com o gestor e processo admissional. Os estagiários darão início ao programa em maio deste ano.