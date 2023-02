Carro de Ben Affleck fica encaixotado e luta para sair da vaga em vídeo

Ben e seu Mercedes-Benz foram submetidos a um aperto super apertado na segunda-feira em Brentwood, CA … espremidos entre outros 2 carros estacionados ao longo de um meio-fio. Você pode vê-lo fumando um cigarro com seu Dunkin ‘em cima do carro antes de trabalhar em sua fuga.

Todos nós já passamos por isso, e você tem que admitir que é bem irritante… e, enquanto Ben anda de um lado para o outro neste local, ele bate no carro na frente algumas vezes antes de se afastar – opa.

Conforme informamos, esta não é a primeira vez que o ator crise de problemas atrás do volante… ele e Jen estavam parando em um Starbucks em West. LA no ano passado quando uma placa ficou presa em sua borda traseira. Felizmente, alguns pais pularam para salvar o dia.

filho do ben Samuel também entre em um dobrador de pára-choque ano passado – pulando no banco do motorista de um Lambo e acidentalmente invertendo-o em um BMW branco.