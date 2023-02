Cartão com local da prova do concurso da Prefeitura de Penedo está disponível

Secom PMP

O Concurso da Prefeitura de Penedo avança para mais uma etapa nesta terça-feira, 07 de fevereiro. De acordo com o edital do certame, o local de realização da prova objetiva para os 9.244 inscritos está disponível a partir de hoje.

Para saber onde seu conhecimento para o cargo que pretende será testado, basta acessar a página da Copeve (denominação para o Núcleo Executivo de Processos Seletivos da Universidade Federal de Alagoas/Ufal).

Clique aqui para imprimir seu cartão com o local da prova/inscrição

A informação sobre o local da prova, com endereço e sala, estará disponível para os candidatos cuja inscrição foi confirmada, via pagamento do boleto bancário ou por isenção.

A Copeve alerta que, em caso de eventual possibilidade de falha técnica em seu endereço eletrônico, os dados sobre o local da prova objetiva que acontece no próximo dia 12 serão disponibilizados no endereço eletrônico da FUNDEPES.

Além disso, também poderá ser publicada uma relação de todos os candidatos devidamente inscritos no concurso público, com a indicação do local de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala).

Considerando que as provas objetivas acontecem de forma simultânea, o edital do Concurso da Prefeitura de Penedo já previa a possibilidade de realização da etapa em outro município, como de fato se fez necessário devido ao alto número de inscritos. A escolha por Arapiraca é decorrente da quantidade de inscritos do Agreste alagoano e facilidade de acesso de pessoas vindas de outros estados.

Além disso, “o candidato deverá ter ciência de que poderá ser alocado para fazer a prova em qualquer um dos municípios circunvizinhos ao município de Penedo, de acordo com o planejamento e organização da COPEVE/UFAL. As despesas com deslocamento para a realização da prova ocorrerão exclusivamente por conta do candidato”, informa o item 6.2 do edital.

Confira abaixo o edital do concurso da Prefeitura de Penedo

Edital n.01-2020 – Retificado em 20.10.2022 – Concurso Prefeitura de Penedo