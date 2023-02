A bandeira Visa é muito popular ao redor do mundo, sendo assim, existem muitas opções de cartão de crédito que oferecem os benefícios da Visa, além de outras possibilidades de vantagens de cashback.

Cartão de crédito: confira opções da bandeira Visa

Confira algumas possibilidades de cartões com a bandeira Visa:

Cartão de Crédito Neon Visa

O cartão de crédito Neon é uma opção sem anuidade que oferece ao cliente outros benefícios dentro do programa de cashback Neon. Além disso, essa é uma opção que pode ser solicitada com a renda mínima de um salário mínimo.

Cartão de Crédito PAN Visa Platinum

O cartão de crédito Pan possui anuidade. Contudo, é possível que o cliente obtenha 100% de desconto, ao atender os critérios da instituição financeira. No entanto, o valor da anuidade é de 12 parcelas de R$ 41,66.

PAN Visa Gold

O cartão de crédito Visa Gold é outra opção de cartão de crédito emitida pelo Banco Pan, que também possibilita ao cliente obter 100% de desconto na anuidade, contudo, o valor da anuidade no momento é de 12x de R$ 29,16.

Cartão Santander SX

O cartão de crédito do Santander SX permite que o cliente não pague a anuidade, em caso de utilização de pelo menos R$ 100 por mês no cartão. Contudo, o valor da anuidade no momento é de 12 vezes de R$ 33,25.

Cartão de Crédito KaBuM!

O Cartão de Crédito KaBuM! é outra opção de cartão que não possui anuidade e oferece outros benefícios ao cliente.

Cartão Santander Elite Visa

O cartão de crédito do Santander Elite Visa possui anuidade no valor de 12 parcelas de R$ 46,50 e é uma opção para o cliente que possui uma renda mínima de R$ 7.000 mensais.

Cartão Santander Unique Visa

O cartão Santander Unique é outra opção de cartão da Bandeira Visa que possui anuidade de 12 parcelas de R$ 83. O cliente pode realizar essa solicitação, caso tenha uma renda mensal a partir de R$ 20.000.

Bradesco Neo Visa Platinum

O cartão de crédito Neo Visa Platinum é uma opção que oferece ao cliente anuidade gratuita, desde que utilize R$ 50 no cartão de forma mensal. É válido ressaltar que os valores citados sobre a anuidade são passíveis de mudanças, de acordo com o emissor de cada cartão.

Além disso, todas as opções oferecem diversos benefícios ao cliente, de acordo com a instituição financeira. Portanto, pode ser válido visitar a plataforma oficial da instituição no momento do seu interesse e avaliar a viabilidade de optar por um cartão de crédito da bandeira Visa.