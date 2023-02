Cartão de crédito pode estar com os dias contados (entenda!)

O primeiro cartão de crédito apareceu nos anos 50, criado pelo Diners Club International. Eles passaram a ser produzidos com plástico em 1955, e com o tempo, foram utilizados com o objetivo de fornecer crédito para seus usuários. Ademais, o Visa e o Mastercar são as bandeiras mais utilizadas em todo o mundo.

Depois de tanto tempo, os dias do cartão de crédito podem estar contados. Mesmo tendo contribuído para acabar com a exigência de se utilizar o dinheiro para se fazer compras e pagamentos, o avanço da tecnologia pode fazer com que a ferramenta se torne obsoleta, ou seja, outros meios devem ser empregados.

Podemos citar a Fintech Lanistar, que apresentou a seus usuários um aplicativo e um cartão virtual capazes de substituir completamente a utilidade do cartão de crédito. Enfim, ela oferece um serviço bancário digital que torna possível o pagamento utilizando um cartão virtual, multifuncional, através de seu app.

Os usuários e clientes da Fintech também conseguem organizar e gerenciar suas finanças através da ferramenta, com agilidade e praticidade. A princípio, com o cartão virtual da Lanistar pode-se fazer pagamentos online. Ele é compatível com o sistema operacional Android.

Tecnologia da Lanistar

Através da tecnologia utilizada em seu aplicativo, os clientes da Lanistar podem deixar de usar o cartão de crédito utilizando o aplicativo para realizar transações virtuais e presenciais. De fato, a Fintech já é conhecida nas mídias digitais, marcando presença em redes sociais como o Instagram, Youtube, e muito mais.

Através do reconhecimento de seus serviços, por modelos, celebridades e jogadores de futebol, por exemplo, a empresa acabou obtendo um reconhecimento em todo o mundo, sendo bastante conhecida no Reino Unido e no Brasil. Dessa froma, vale ressaltar que seu aplicativo está disponível somente nestes dois países.

Analogamente, com o avanço da tecnologia e seu sucesso perante ao público, o cartão de crédito deve ser substituído por estes tipos de ferramentas, de aplicativos. No caso da Lanistar, sua aplicação foi desenvolvida com o intuito de se adaptar aos locais onde é disponibilizada, através de um layout e design semelhante.

Desse modo, seu aplicativo deverá ser fácil de utilizar em qualquer lugar do país, tomando o lugar do tradicional cartão de crédito. Sendo assim, espera-se que seja o fim do uso do plástico, com seus pagamentos e transferência de dinheiro sendo feitos a partir do meio digital, ou seja, virtualmente.

Será o fim do cartão de crédito?

Em síntese, a Fintech Lanistar tem tido um grande sucesso no Brasil. A empresa afirma que o brasileiro está pronto para migrar do cartão de crédito, para seu aplicativo. Vale ressaltar que atualmente, o meio de pagamento mais utilizado no país é o PIX, utilizado na grande maioria das transações financeiras.

Analogamente, o PIX já substituiu o cartão de crédito de diversas maneiras. Espera-se que ele continue avançando em suas atualizações, oferecendo a seus usuários inovações tecnológicas tornando mais prático o pagamento através de QR codes, e transações financeiras eletrônicas.

Com as alterações que a tecnologia vem apresentando ao mercado, a Lanistar tem aproveitado para oferecer seus serviços com o intuito de aposentar o cartão de crédito. Dessa maneira, seus clientes e usuários podem observar que esta mudança de hábito pode ser completamente viável atualmente.

Aliás, a Lanistar é uma empresa que apoia a conscientização ambiental, fomentando, por exemplo, o plantio de árvores. Essa preocupação com o meio ambiente, tem sido a motivação para suas inovações tecnológicas. A substituição do cartão de crédito por seu aplicativo é embasada pela sustentabilidade.

Conclusão

A Lanistar, além de oferecer produtos que não possuem um impacto ambiental, possui projetos com o intuito de proteger os oceanos e o meio ambiente. Ela aposta no plantio de uma árvore para cada usuário de seu aplicativo. Sendo assim, se a empresa tiver sucesso mundial, ela irá plantar milhões de novas árvores.

Dessa maneira, a empresa aposta na tecnologia para contribuir com um mundo mais verde. Ela realliza ações ambientais, ou pela substituição do cartão de crédito por sua tecnologia. Em conclusão, os usuários de seus serviços terão uma ferramenta prática, rápida, segura, e o melhor, que protege a natureza.