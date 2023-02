O mercado financeiro oferece muitas opções para quem pretender obter um cartão de crédito sem anuidade, por isso, é importante buscar por uma opção que ofereça outros benefícios, além da ausência da tarifa anual.

Cartão de crédito sem anuidade: dicas para analisar os benefícios e escolher a melhor opção

No mercado atual é possível encontrar diversas opções de cartões de crédito sem anuidade, no entanto, o cliente pode aproveitar esse fluxo da concorrência elevada, para obter outras vantagens, considerando os programas de cashback.

Sendo assim, pode ser viável analisar as opções e verificar o que pode ser pertinente ao seu estilo de vida, considerando os programas de relacionamento das empresas com os clientes.

Considere o seu estilo de vida

Por exemplo, se você trabalha e precisa viajar com frequência por conta de sua profissão, obter um relacionamento com um cartão que ofereça milhas de viagens pode ser bastante benéfico.

Já se costuma centralizar suas compras mensais em uma rede específica de supermercados, o cashback voltado para essa opção pode ser um fator econômico na sua rotina.

Portanto, é importante analisar as opções e verificar a viabilidade de adquiri-las. Já que alguns programas de cashback do cartão de crédito cobram do cliente algum tipo de tarifa. Entretanto, essas opções podem ser viáveis dentro de um processo planejado.

Programa de fidelidade

Por exemplo, o programa de fidelidade do Nubank, o Nubank Rewards, pode ser importante para o cliente que centraliza suas compras com gastos acima de R$ 1.600, já que as vantagens podem sobrepor o valor pago pelo cliente.

Sendo assim, é válido realizar esse tipo de análise quando for contratar um cartão de crédito sem anuidade que ofereça algum benefício, em troca de alguma cobrança específica.

Conceito econômico

É importante o conceito de que o cartão de crédito não é uma extensão de sua renda mensal, portanto, não é viável utilizá-lo de forma desplanejada. Pois o cartão de crédito é uma das maiores causas de endividamento da população brasileira.

No entanto, ao analisar os benefícios oferecidos pelas instituições financeiras, é possível inseri-los de forma planejada no seu processo financeiro pessoal, obtendo vantagens relevantes.

Controle seus gastos

Portanto, analise o que as empresas oferecem no momento de seu interesse e centralize suas compras. Além disso, a maior parte dos bancos e das fintechs na atualidade permitem que o cliente faça uma gestão relevante do seu cartão de crédito pelo aplicativo, sendo esse outro ponto favorável para o cliente final.