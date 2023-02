Para escolher o seu cartão de crédito sem anuidade é importante considerar o que o mercado oferece através dos programas de cashback.

Cartão de crédito sem anuidade: Neon, Inter e pontos relevantes sobre o cashback

O cliente pode obter muitas vantagens através do cashback do seu cartão de crédito, além da ausência da anuidade. Por isso, é relevante considerar quais são as opções disponíveis e o que melhor se encaixa dentro do seu estilo de vida. Por exemplo, se por conta da sua profissão, você viajar com frequência, um programa de milhas de viagens pode ser importante para o seu estilo de vida.

Analise o seu estilo de vida e o custo-benefício das opções

Já se costuma centralizar suas compras em uma determinada loja ou supermercado, o cartão de crédito do estabelecimento pode ser viável, considerando que dentro dos programas de cashback, geralmente, o cliente pode obter descontos exclusivos, parcelamentos sem juros e pacote de serviços diferenciados.

Portanto, a avaliação sobre o benefício e o seu estilo de vida faz toda a diferença para que o cashback se torne efetivamente parte de suas economias, de modo que o cartão de crédito seja uma ferramenta eficiente para o seu planejamento financeiro pessoal.

Considere a centralização de compras

Contudo, é necessário avaliar a viabilidade da contratação, pois alguns programas de cashback possuem custos para o cliente. Sendo assim, a centralização de compras neste caso faz toda a diferença para que realmente seja frutífera essa contratação.

Neon

O Neon, por exemplo, é um banco que possui cashback para o cliente que utilizar o cartão de crédito e/ou de débito. No entanto, o cliente deve pagar uma taxa que, atualmente, é de R$ 4,90 por mês. Sendo assim, é necessário centralizar suas compras para que o cashback seja resolutivo na sua rotina.

Banco Inter

O Banco Inter possui cashback para o cliente através do seu cartão de crédito sem anuidade, mas também possui um programa diferenciado para clientes que investem através da plataforma da instituição. Sendo assim, se você deseja se tornar um investidor, essa pode ser uma boa oportunidade de obter créditos e outros benefícios.

Benefícios além da ausência da anuidade

Portanto, a análise do cliente deve considerar a usabilidade do benefício no seu estilo de vida e o custo-benefício de cada opção. Contudo, para o cliente que centralizar suas compras, o cashback pode ser um grande benefício mensal, além da ausência da tarifa principal do cartão de crédito.