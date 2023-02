É possível inserir o seu cartão de crédito sem anuidade no seu planejamento financeiro de forma objetiva. Para isso, é viável considerar o custo-benefício de programas de relacionamento e analisar o cashback de cada opção.

Cartão de crédito sem anuidade: Nubank, Neon e Digio

Alguns cartões de crédito sem anuidade possuem programas de cashback que são cobrados do cliente de alguma forma. Contudo, essa cobrança pode ser viável dentro de um processo de centralização de compras. Sendo assim, considere suas necessidades e analise os benefícios de cada opção disponível no mercado financeiro.

Nubank

O Nubank é a fintech mais popular do Brasil, por isso, o cartão de crédito tradicional da empresa, o “roxinho”, é um dos mais solicitados. Além dos benefícios referentes a ausência da anuidade, o roxinho do Nubank também possui um programa de fidelidade que pode ser benéfico para o cliente.

Contudo, o programa Nubank Rewards possui um custo de aquisição, entretanto, ele pode ser bastante viável para quem centraliza suas compras. Além de tradicional roxinho, o Nubank também possui o cartão de crédito Ultravioleta, que pode ser isento de anuidade para o cliente que atender a alguns detalhes específicos, de acordo com as políticas da fintech.

Neon

O banco Neon é uma fintech que tem crescido bastante nos últimos tempos. O cartão de crédito Neon possui as funções de crédito e débito, com programa de cashback para as duas funções, além da ausência da anuidade e da facilidade da conta digital. Assim como o Nubank, o Neon também tem programas de cashback que podem ser viáveis dentro de um processo planejado.

Digio

Digio é uma fintech que também oferece ao cliente as facilidades do cartão de crédito sem anuidade e da conta digital. Além da ausência da tarifa principal, o cartão de crédito sem anuidade Digio também pode ser uma opção interessante para o seu planejamento financeiro, pois conta com as vantagens do cashback.

Cashback

É válido destacar que nenhuma opção de cartão de crédito sem anuidade possui algum programa de cashback que seja estático. Por isso, consulte o site da empresa de seu interesse para analisar o que pode ser benéfico dentro do programa de cada opção disponível.

Vantagens

De forma geral, para a centralização de compras, o cartão de crédito pode ser bastante vantajoso. Pois é possível acumular pontos, milhas, obter descontos exclusivos e obter valores de volta na fatura, para o abatimento do próprio cartão, a depender de cada opção. Portanto, suas necessidades devem ser consideradas para optar por um cartão de crédito que atenda o seu perfil de consumo.