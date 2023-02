A MasterCard possui diversas opções de cartão de crédito e diversos benefícios através de muitas empresas parceiras.

Cartão de crédito Standard: confira os benefícios da bandeira Mastercard

O cartão de crédito MasterCard Standard é um cartão aceito em milhões de estabelecimentos, por isso, pode ser viável para o seu planejamento financeiro pessoal. De acordo com informações oficiais, essa opção de cartão de crédito oferece para o cliente segurança no pagamento e é ideal para a centralização de compras na sua rotina.

Controle seus gastos diretamente no app

Ao optar pelo cartão de crédito do MasterCard Standard, o cliente pode controlar seus gastos de forma objetiva. Vale ressaltar que o cartão é aceito no Brasil e no exterior. Cada instituição financeira é responsável por todo o relacionamento dos produtos da Mastercard com o cliente. Assim como outros cartões MasterCard, o cliente possui benefícios de programas como o MasterCard Surpreenda.

Além de obter descontos, o cliente pode participar de diferentes programas de cashback. A bandeira Mastercard é amplamente emitida por muitas instituições. Sendo assim, é necessário consultar no site oficial da Mastercard quais são as instituições que emitem o cartão de seu interesse.

Emissores da Mastercard

Segundo informações oficiais da Mastercard, os emissores da Bandeira Mastercard no país são muitos, dentre os quais estão: Banco Inter; Caixa Econômica Federal; Bradesco; Banco Original; Banrisul; Itaú; Porto Seguro; C6 Bank; Banpará; Unicred; Santander; Banco Safra; BRB; Sicoob, dentre outras instituições. É válido destacar que o cartão de crédito Mastercard é aceito amplamente por cerca de 35 milhões de estabelecimentos.

As vantagens do programa MasterCard Surpreenda

O programa MasterCard Surpreenda permite que o cliente realize compras com o cartão também no exterior e obtenha a pontuação do programa, independentemente do valor da compra. Por isso, uma das vantagens do programa Surpreenda da Mastercard é o fato de que qualquer cartão Mastercard pode pontuar, sem valor mínimo.

Pontos que podem ser trocados por diversas vantagens

Além disso, o cliente pode realizar o cadastro de qualquer cartão que tiver, independentemente de quantos sejam, sendo que os pontos podem ser trocados por diversas vantagens, como descontos, milhas para viagens e outros benefícios.

Portanto, o cartão Mastercard standard é uma opção dentre muitas opções da Mastercard, sendo viável que analise a opção de seu interesse e verifique as vantagens oferecidas pela empresa emissora do cartão.

O cartão de crédito pode ser inserido dentro de um planejamento financeiro de forma objetiva. Por isso, é válido analisar o cashback e o custo-benefício quando existir a cobrança de taxas.