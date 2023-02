O cartão de crédito sem anuidade pode ser inserido no seu planejamento financeiro pessoal. Para isso, é importante que tenha clareza sobre quais são os benefícios que pode obter por meio de cashback e analise as vantagens de programas que são tarifados para o cliente final.

Cartão de crédito: vantagens além da ausência da anuidade

O cartão de crédito sem anuidade é uma ferramenta que pode ser viável no seu planejamento financeiro. No entanto, não considere o cartão como uma extensão de sua renda fixa, já que esse é um grande erro que leva muitas pessoas ao endividamento.

Centralize suas compras

Sendo assim, verifique o que pode ser modificado para que o cartão de crédito seja parte do seu processo financeiro de modo resolutivo. Uma dica importante é a centralização de compras, já que a maior parte dos programas de cashback são benéficos para o cliente realizar um determinado valor em compras mensais.

Descontos, viagens e valores em dinheiro

As vantagens do cartão de crédito podem ser maiores do que a ausência da anuidade. Visto que as instituições financeiras oferecem programas de pontos que podem ser trocados por descontos em lojas específicas, milhas de viagens e cashback para abater valores na própria fatura. Portanto, é importante considerar o seu estilo de vida e verificar o que cada empresa oferece no momento de seu interesse.

Opções viáveis

O cartão de crédito “roxinho” do Nubank, por exemplo, é um dos mais solicitados no mercado atualmente. No entanto, o seu programa de relacionamento com cliente, Nubank Rewards, é um programa que cobra um valor determinado todos os meses. Contudo, ele pode ser muito importante para quem centraliza compras, já que oferece vantagens exclusivas.

Outras possibilidades

Da mesma forma, o cliente recebe vantagens com o cartão de crédito sem anuidade do banco Inter, por exemplo. Visto que além do programa de cashback voltado para o cartão, o Inter também incentiva o cliente a investir na sua plataforma, dando cashback também para o investidor. Sendo assim, essas são opções passíveis de análises. Por isso, é importante considerar o seu planejamento e o seu estilo de vida para obter mais vantagens.

Planejamento

É válido lembrar que nenhum programa de cashback é estático. Portanto, é viável considerar o que é oferecido no momento de sua proposta. Dessa forma, poderá planejar suas finanças e obter vantagens que podem ser muito úteis, de acordo com o seu estilo de vida e de consumo.