Casa Branca diz que caças não abateram alienígenas

A Casa Branca está rebatendo qualquer noção de que o que eles atiraram dos céus neste fim de semana é de outro mundo – mas ainda não está totalmente claro com o que estamos lidando.

Pressione Seg. Karine Jean-Pierre abordou isso brevemente com a mídia na segunda-feira antes de liberar o pódio para outros funcionários do governo Biden que discutiram mais sobre o assunto – e foi então que ela disse claro como o dia … eles não eram alienígenas.



Aqui estão as palavras exatas dela … “Não há indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre com essas recentes derrubadas. Novamente, não há indicação de alienígenas ou atividade terrestre com essas recentes derrubadas.”

KJP observou que a administração obviamente ouviu muito sobre isso, mas novamente enfatizou que isso não estava no reino de “ET”. O que ela não esclareceu, no entanto, foi o que os objetos no ar realmente eram … nem o oficial de Segurança Nacional que a seguiu.

O porta-voz do NSC, John Kirby, disse que o governo não foi capaz de “avaliar definitivamente” quais são os últimos objetos não identificados que foram abatidos. “Embora não tenhamos nenhuma razão específica para suspeitar que eles estavam realizando vigilância de qualquer tipo, não podemos descartar isso.” pic.twitter.com/nJnhpYqBZN — CBS News (@CBSNews) 13 de fevereiro de 2023

John Kirby – que atua no Conselho de Segurança Nacional de Biden – disse que os EUA ainda não avaliaram completa e adequadamente quais são os últimos objetos derrubados … e que eles ainda estão coletando e estudando para descobrir a natureza e origem exatas de eles.

O que Kirby revelou ainda está um tanto envolto em mistério – aparentemente, esses mais recente OVNIs não tinham sistemas de comunicação discerníveis, nenhum sistema de propulsão e nenhuma capacidade real de manobra… e eles também não eram tripulados. O governo também disse que definitivamente não são embarcações do tipo balão – mas ainda não consegue definir uma boa descrição.



Tínhamos um físico teórico Avi Loeb no TMZ Live Monday, que forneceu um pouco de clareza e conforto para aqueles preocupados com os OVNIs do fim de semana … nos dizendo que não há nada a temer … pelo menos não ainda!

NSC Coordenador de Comunicações Estratégicas John Kirby: “Não acho que o povo americano precise se preocupar com alienígenas, com relação a essas naves. Ponto final.” pic.twitter.com/dZxLKIbh6D —CSPAN (@cspan) 13 de fevereiro de 2023

