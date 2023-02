Casa de Paco Rabanne é assaltada um dia após a morte do estilista de 88 anos

eusexta-feira, 3 de fevereiro, foi anunciada a morte de um dos estilistas de maior sucesso após Paco Rabanne88, faleceu em casa.

Um dia após o trágico acontecimento, ladrões invadiram a casa e roubaram alguns objetos de valor.

O estilista franco-espanhol morreu aos 88 anos em sua casa, localizada no vilarejo de Portsall, no município de Ploudalmezeau, na região francesa de Finistère.

porta de vidro quebrada

Segundo o jornal ‘Le Telegramme’, os suspeitos quebraram uma porta de vidro e conseguiram entrar.

Com isso, eles conseguiram levar alguns pertences do estilista, embora se acredite que eles não tenham conseguido levar uma grande quantia e tenham saído frustrados.

No momento da redação deste artigo, as autoridades não conseguiram prender os perpetradores. As investigações continuam em andamento.

Quem foi Paco Rabanne?

Paco Rabanne foi um dos homens mais importantes do mundo da moda e suas coleções foram usadas por alguns dos rostos mais icônicos, como Audrey Hepburn e Jane Fonda.

Nascido em Pasajes, no País Basco, era filho de um soldado republicano e de uma costureira que trabalhava para Balenciaga.

A infância de Paco foi passada principalmente na França, onde ele foi criado e cresceu.

Em particular, Rabanne estabeleceu-se na Bretanha, para onde a família fugiu depois que o patriarca foi baleado.

Depois de estudar arquitetura em Paris, o designer fez suas primeiras incursões no mundo da moda, onde logo se tornou uma das grandes figuras.

A sua assinatura foi aplaudida por todos e, ao longo dos anos, também se interessou por outros setores, como a pintura e a perfumaria.

Apesar de ter estado afastado do sector profissional durante vários anos, Paco Rabanne acompanhou de perto a evolução da moda.

Pelo trabalho de sua carreira, o espanhol recebeu inúmeros prêmios, incluindo a Medalha de Ouro de Mérito em Belas Artes (2000) e o Prêmio Nacional de Design de Moda (2010).