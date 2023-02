Casa do Adubo abre novos EMPREGOS em várias regiões do país

A Casa do Adubo é uma indústria que opera no segmento agrícola no país, oferecendo uma infinidade de produtos a milhares de clientes todos os anos. Sucessora de Irmão Chiabai, atualmente a corporação opera por meio de 33 unidades, estando presente em diversas regiões do Brasil. A seguir, confira as vagas disponíveis na empresa.

No seu portfólio de produtos, os clientes conseguem encontrar diversas opções na área de agricultura, incluindo fungicidas, fertilizantes sólidos, cerca elétrica, roçadeiras, sementes de pastagem e mercadorias veterinárias. Recentemente, a Casa do Adubo divulgou novas vagas de emprego disponíveis em diversas regiões do Brasil. Dentre as oportunidades anunciadas, estão:

Pessoa Coordenadora de Loja – Vargem Grande do Sul;

Pessoa Analista de Comércio – Cariacica;

Balconista – Pouso Alegre;

Representante Técnico de Vendas – Rio Branco;

Pessoa Coordenadora Técnico – Nova Friburgo;

Analista de Risco de Crédito – Cariacica;

Ajudante – Serra;

Auxiliar de Limpeza – Ariquemes.

Além de oferecer vagas efetivas, a Casa do Adubo também divulgou uma oportunidade dentro do seu programa de Estágio, no setor Financeiro, disponível em Cariacica, Espírito Santo.

Como se candidatar

A Casa do Adubo conta com um processo seletivo objetivo e prático, oferecendo um ambiente receptivo a todos os seus candidatos. Para se candidatar às vagas oferecidas pela rede, basta entrar no site 123empregos.

