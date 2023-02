A Casa do Pica-Pau atua em diversos segmentos do mercado como: varejo de refrigeração comercial, máquinas, ferramentas e equipamentos agrícolas, além de marcar presença no setor do agronegócio. Nesta semana, a companhia disponibilizou diversas oportunidades de empregos pelo Brasil. Confira, a seguir, os empregos disponíveis e tudo referente a inscrição dos candidatos.

Casa do Pica-Pau abre novos EMPREGOS em Goiás

A empresa deu início às suas atividades em 1969 através de um pequeno negócio de motosserras. Desde então, a companhia sonhou com o seu crescimento e atualmente é uma das maiores lojas de Goiás em seu segmento. A Casa do Pica-Pau oferece um amplo portfólio, com uma grande diversidade de produtos que facilitam o dia a dia e a vida dos empreendedores.

Trata-se de uma companhia que incentiva e investe no potencial de cada um de seus colaboradores, além de oferecer oportunidades para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Confira, a seguir, as oportunidades disponibilizadas pela contratante e os locais de atuação.

Anls. de Cargos e Salários Sr – Goiânia / GO:







Líder de Logística – Piranhas / GO;







Anls. de Crédito – Goiânia / GO:







Mecân. de Máquinas Agrícolas – Itaberaí / GO;







Assistente ADM de Serviços – Nova Crixás / GO;







Superv. de Controles de Estoque – Remoto e Goiânia / GO;







Auxiliar Téc. – Itaboraí / GO;







Vend. de Televendas Ativo – Goiânia / GO;







Auxiliar Operac. – Nova Crixás / GO;







Gestor de Oficina – Goiás.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Veja também: Grupo Fleury abre mais de 30 novas vagas de EMPREGO pelo país

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, basta seguir as instruções disponibilizadas no site 123 empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.